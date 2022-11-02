День народного единства в Крыму 4 ноября 2022: программа мероприятий

Основные праздничные флешмобы и концерты пройдут 4 ноября Фото: Виталий ПАРУБОВ

Программа мероприятий на День народного единства в Крыму 4 ноября 2022 достаточно насыщенная. Во время праздника занятие по душе найдут и взрослые, и дети. КП-Крым собрала самые яркие события по всем городам полуострова.

СИМФЕРОПОЛЬ

Основные мероприятия начнутся с 10:00 утра в парке имени Тренева. Там пройдет ярмарка народных ремесел и фестиваль национальной кухни народов России. Купить памятные вещицы и полакомиться необычными блюдами можно будет до 15:00.

Различные активности предусмотрены также в Гагаринском парке. Праздничные мероприятия пройдут у скульптурной композиции «Три грации» с 10:00 до 15:00. Здесь симферопольцев и гостей крымской столицы ждут спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов, а также соревнования. Также будет открыта площадка для сдачи норм ГТО, тематические площадки ДОСААФ, среди которых лазертаг, выставка авто- и мототехники. Также продемонстрируют оборудование для дайвинга, авто-, авиа-, судомодели, пневматическое оружие. Желающие смогут также поучаствовать в мастер-классах по укладке парашюта, сборке и разборке оружия.

БОЛЬШАЯ ЯЛТА

На ЮБК в честь Дня народного единства также запланировано много мероприятий. В пятницу в Гурзуфе в 16:00 начнется песенный марафон «В кругу своих». Адрес: ул. Артековская, 12.

В Алупке в 17:00 пройдется гала – концерт открытого городского фестиваля хореографического искусства «Ритмы осени». Адрес: ул. Говыриных,15.

В Гаспре в честь Дня народного единства в 18:00 начнется праздничный концерт «Россия – это мы». Адрес: ул. Алупкинское шоссе, 15.

В поселке Кацивели в 09:00 начнется флешмоб «Игры единых народов».

В Массандре праздничный концерт пройдет 5 ноября в 16:00 на улице Мира, 3.

ЕВПАТОРИЯ

В 11:00 в Евпаторийском краеведческом музее откроется выставка «Победа народного духа». Экспозиция будет открыта до 13 ноября, посетить ее можно будет бесплатно.

Кроме того, 4 ноября с 10:00 до 15:00 можно будет бесплатно побывать на экскурсиях и выставках Музея истории Крымской войны, а также ЕКЭЦ «Малый Иерусалим».

ФЕОДОСИЯ

Основные мероприятия пройдут в Центральной городской библиотеке имени А. Грина. В 12:00 откроется выставка народного фотоклуба «Чайка», а в 14:00 начнется праздничный концерт. В 15:00 начнется творческая программа «Моя необъятная Родина» исполнителей Светланы Клинушкиной и Павла Плаксина.