В Крыму легковушка вылетела на «встречку» и столкнулась с мусоровозом: водитель погиб, еще шесть человек в больнице

Погиб водитель Lada Priora. Фото: пресс-служба МВД по РК

Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Первомайском районе. По информации управления МВД по РК, на трассе «Симферополь-Красноперекопск» в районе села Гришино водитель Lada Priora не справился с управлением и, выехав на «встречку», столкнулся с мусоровозом КАМАЗ и Renault Logan.

- Водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь в направлении Симферополя, допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомобилями МК-4546-08 и автомобилем Renault Logan. В результате чего на автомобиль Renault Logan совершил наезд автомобиль ЗАЗ-110307-12, - сообщили в МВД.

В результате ДТП водитель Lada Priora от полученных травм скончался, пассажиры Lada и Renault, среди которых 15-летняя девушка- подросток, доставлены в больницу.

ДТП произошло возле села Гришино. Фото: пресс-служба МВД по РК

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход расследовния взяла на контроль прокуратура Крыма.

- Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в прокуратуре РК

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

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