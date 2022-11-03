Крымского «Раскольникова» ждет суд за убийство и ограбление 86-летней пенсионерки

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Тварь ли я дрожащая или право имею», - пронеслась, наверное, мысль в хмельном сознании жителя Симферопольского района перед тем, как убить пенсионерку из-за отказа в деньгах.

Инцидент произошел в селе Маленьком в мае этого года . Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, напившись, 37-летний сельчанин бесцеремонно заявился домой к пожилой женщине и начал требовать у нее 500 рублей. Когда дебошир понял, что денег от старушки ему не видать, схватил в коридоре металлический колпак от газового баллона и несколько раз ударил хозяйку дома по голове. После этого он взял 146 тысяч рублей, принадлежавшие женщине, и убежал.

Преступника поймали соседи, а 86-летнюю старушку госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

- Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым, где будет рассмотрено с участием присяжных заседателей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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