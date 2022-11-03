«Россия могла бы дать гарантии безопасности»: в Совфеде отреагировали на желание Зеленского посетить Крым

У Владимира Зеленского до сих пор есть апартаменты на полуострове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия могла бы со своей стороны гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хочет посетить Крым, однако местные жители его отвергнут и «разорвут». Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что украинский лидер в интервью чешскому изданию рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условие же Зеленский назвал невыполнимое — возврат к границам 1991 года. Сенатор отметил, что реальное прохождение линии между правильной и противоположной сторонами истории возможно установить, предложив Зеленскому и «его ультранационалистической братии» съездить в Крым. И проехаться вдоль украинских границ 1991 года, по мнению Константина Косачева, нужно прямо сейчас, не откладывая.

- Уверен, что со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности. Но только со своей стороны. Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и «вдоль границ 1991 года», которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, самоприсвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за «богоизбранными», лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом, - выразил свое мнение законодатель.

Константин Косачев добавил, что Зеленского и его братию будут отвергать до тех пор, пока украинские националисты не поймут или не будут заставлены понять, что «родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только у них».

Ранее советник главы РК Олег Крючков написал в Telegram-канале, что Владимира Зеленского в Крыму ждут, даже камеру уже подготовили.

Супруга украинского лидера Елена Зеленская до сих пор владеет квартирой в элитном комплексе ЖК «Император» в поселке Ливадия. Шикарные и просторные апартаменты семья купила еще в 2013 году. Ни одного отпуска на ЮБК семья так и не провела: в 2014 году полуостров стал российским. Недавно Госсовет республики принял постановление о национализации имущества украинских олигархов на полуострове. В собственность Крыма переда гипермаркет и несколько промышленных предприятий. Квартиры Зеленского в этом списке не было.

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