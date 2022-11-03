Облил горючим и поджег: в Крыму 16-летний подросток попал в больницу после игр с огнем

Следком и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму плачевно закончились игры с огнем двух парней 14 и 16 лет: тот, что младше облил своего друга горючим веществом и поджег одежду. Ожидаемо, что после таких развлечений подростку понадобилась помощь медиков.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 октября, в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

- Потерпевший получил незначительные ожоги кисти, от госпитализации отказался, его жизни ничего не угрожает. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также проверку проводит республиканская прокуратура.

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