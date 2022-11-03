«Стал полицейским, чтобы защищать родное место»: лучший участковый Крыма рассказал о своей работе

В Крыму ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября, подвели итоги конкурса на лучшего участкового. Фото: Личный архив Игоря Киша

В Крыму ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября, подвели итоги конкурса на лучшего участкового. В этом году звание народного Дяди Степы на региональном этапе получил 31-летний Игорь Киш. Уже третий год он работает в полицейском участке поселка городского типа Раздольное на севере Крыма и каждый день спасает местных от несправедливости и преступлений. Во время голосования он набрал наибольшее количество лайков, но продолжает скромно отрекаться от победы.

Даже в выходные, когда крымчанин снимает форму участкового, он не может остаться в стороне чужого горя Фото: Александра Тимощенко

Руководство характеризует Игоря как ответственного и дисциплинированного сотрудника, а коллеги ценят его профессиональные качества и всегда могут обратиться к нему за советом или просто поговорить по душам.

ХОТЕЛ БЫТЬ КОСМОНАВТОМ

В полицию старший лейтенант пришел неспроста. Он вырос в семье без отца, поэтому с самого детства хотел защищать маму. Его примером с малых лет был крестный, который работал в органах. Так и получилось, детская мечта в какой-то момент выросла вместе с Игорем и превратилась в реальность.

- В то время, когда я был еще совсем маленьким, то, как и многие, хотел быть космонавтом. Тогда только ленивый им быть не хотел. Потом уже понял, что мое призвание в другом, поэтому о выбранной профессии я до сих пор не жалею. Всегда хотел защищать семью, знакомых, родное место, да и просто обычных горожан, которые просят о помощи, - рассказывает КП-Крым участковый.

ЗАЩИЩАЕТ РОДНОЕ МЕСТО

Насчет места работы Игорь тоже думал недолго. Сам он родом из деревни Огни, что в десяти километрах от поселка, поэтому и бороться с преступностью решил в родном крае. Лейтенант признается: просто хотел, чтобы в районе, в котором родился, было спокойно и хорошо.

В свободное от работы время Игорь занимается спортом – легкой атлетикой Фото: Александра Тимощенко

УЧАСТКОВЫЙ-ПСИХОЛОГ

По словам Игоря, обычно в участок приходят с проблемами семейно-бытового характера, поэтому он заранее старается выстраивать доверительные и приятельские отношения. Часто полицейский выступает для местных семей как психолог или хороший пример, который и ссору сгладит, и профилактическую беседу проведет, и виновного накажет.

- Многие конфликты или драки происходят из-за алкоголя. Так как я сам вообще не пью уже около десяти лет даже по праздникам, каждый раз привожу себя в пример, рассказываю свою историю или даю приятельский совет. После таких разговоров некоторые задумывались. Вроде бы, даже помогало. Я выступаю для них как своего рода психолог, - скромно отмечает Киш.

Фото: Личный архив Игоря Киша

С тех пор, как Игорь стал участковым, работа заняла большую часть его времени.

- Хоть в трудовом кодексе и написано с 10:00 до 19:00, часто приходится оставаться и после окончания рабочего дня, так как бывают разные ситуации. Но меня это ни капли не тревожит, потому что работу я свою люблю, - говорит полицейский.

В свободное от работы время Игорь занимается спортом – легкой атлетикой. Чтобы эмоционально разгрузиться и вновь набраться сил и энергии, каждый день он подтягивается на турниках и бегает.

У ДОБРЫХ ДЕЛ НЕТ ВЫХОДНЫХ

Даже в выходные, когда крымчанин снимает форму участкового, он не может остаться в стороне чужого горя. Так, в конце августа он спас глухонемую девочку, которая потерялась вечером и чуть не попала под машину.

- Я ехал домой по трассе и вдруг увидел силуэт малышки. Девочка шла прямо по проезжей части. Остановился, быстро отвел ее на обочину. В процессе общения понял, что она не разговаривает, пришлось ехать в отдел полиции. Буквально через час уже нашли ее маму, которая была очень напугана, что потеряла дочку, - делится историей старший лейтенант.

ВДОХНОВЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ

Несмотря на то, что работа отнимает много времени и сил, Игорь находит время и на семью. С супругой Екатериной они в браке около пяти лет. Любимая жена иногда и переживает за Игоря, но всегда поддерживает и гордится. Он же, в свою очередь, называет ее своим вдохновением и мотивацией.