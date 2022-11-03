Хуснуллин: движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря

На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста Фото: Юлия МАРКИНА

Восстановить движение по обеим сторонам поврежденного в результате теракта Крымского моста планируется с 20 декабря. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

– Запустить движение планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря – по другой, – заявил он.

По его словам, уже завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной части Крымского моста. 5 ноября начнется монтаж новых пролетных строений.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что восстановление моста идет опережающими темпами.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей по уцелевшей ветке. Большегрузы могут пересечь пролив на пароме, также существует альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы.

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