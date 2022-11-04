В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов, которые могут оказаться выброшенными афалинами из дельфинария Flipper

Афалины двадцать лет прожили в неволе и не способны позабортиться о себе в дикой природе. Фото из личного архива Степана Оськина

В Севастополе обнаружили тела двух мертвых дельфинов. Об этом сообщает полиция города. Сейчас правоохранители выехали на место, чтобы выяснить, не те ли эти афалины, которых в открытое море выпустил владелец севастопольского дельфинария «Flipper».

- Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию «Flipper», - сообщили в полиции Севастополя.

Напомним, вечером 2 ноября жители города стали свидетелями того, как из подъехавшей к берегу машины несколько человек выбросили в море четырех дельфинов. Животные оказались афалинами из местного дельфинария «Flipper». Млекопитающие, как выяснилось, стали не нужны владельцу Владимиру Калниболотскому, у которого прожили почти двадцать лет, и он решил от них избавится, чтобы больше не тратиться на их содержание.

По факту жестокого обращения с животными полиция Севастополя возбудила уголовное дело. Оставшихся животных – семерых северных морских котиков - из дельфинария изъяли. Их перевезли на базу Коктебельского дельфинария, где животным обеспечат питание и должный уход.

По рассказам бывшего тренера дельфинария Степана Оськина, владелец заведения злоупотреблял алкоголем и ставил жесткие условия по работе с животными, заставляя их выполнять бесчеловечные приказы.

Афалины, которых по требованию Калниболотского выбросили в открытое море, всю жизнь прожили в неволе и не способны выжить в естественной среде обитания. Сам владелец дельфинария не признает своей вины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Горжусь своей фамилией»: владелец дельфинария, выбросивший афалин в море, прокомментировал скандал

Владимир Калниболотский не признает своей вины в случившемся (подробнее)

«Мстил, понимая, что их отберут»: бывший тренер севастопольского дельфинария рассказал, почему бизнесмен решил выбросить афалин в море

За судьбу четырех млекопитающих, которых вечером 2 ноября хладнокровно выкинули в открытое море, переживает весь полуостров (подробнее)