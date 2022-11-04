Ярмарка народных ремесел и зарядка под открытым небом: в Крыму отпраздновали День народного единства

Ярмарка народных ремесел в парке Тренева в Симферополе Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму, как и по всей стране, 4 ноября отмечают День народного единства. Традиционно он является нерабочим днем. Мероприятия в честь праздника проводятся по всему полуострову.

В Симферополе мероприятия праздника проходили в парках Тренева и Гагарина Фото: Виталий ПАРУБОВ

Наиболее масштабно День народного единства празднуют в Симферополе. В 10 утра в парке Тренева стартовали ярмарка народных ремесел и фестиваль национальной кухни народов России.

Свои работы представили местные художники Фото: Виталий ПАРУБОВ

Желающих купить памятные вещицы было предостаточно.

Народные умельцы представили работы на любой вкус. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Гагаринском парке праздничные мероприятия проходили у скульптурной композиции «Три грации».

Модели судов были представлены на тематической площадке ДОСААФ Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для симферопольцев и гостей крымской столицы были организованы мастер-классы и показательные выступления спортсменов, работали тематические площадки и выставка авто- и мототехники.

Спортивная площадка ДОСААФ Фото: Виталий ПАРУБОВ

Здесь же несколько десятков симферопольцев приняли участие в утренней зарядке под открытым небом.

Утренняя зарядка в парке имени Гагарина. Фото: Администрация Симферополя

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