Ярмарка народных ремесел и зарядка под открытым небом: в Крыму отпраздновали День народного единства

Ярмарка народных ремесел в парке Тренева в Симферополе
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму, как и по всей стране, 4 ноября отмечают День народного единства. Традиционно он является нерабочим днем. Мероприятия в честь праздника проводятся по всему полуострову.
В Симферополе мероприятия праздника проходили в парках Тренева и Гагарина
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Наиболее масштабно День народного единства празднуют в Симферополе. В 10 утра в парке Тренева стартовали ярмарка народных ремесел и фестиваль национальной кухни народов России.
Свои работы представили местные художники
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Желающих купить памятные вещицы было предостаточно.
Народные умельцы представили работы на любой вкус.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Гагаринском парке праздничные мероприятия проходили у скульптурной композиции «Три грации».
Модели судов были представлены на тематической площадке ДОСААФ
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Для симферопольцев и гостей крымской столицы были организованы мастер-классы и показательные выступления спортсменов, работали тематические площадки и выставка авто- и мототехники.
Спортивная площадка ДОСААФ
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Здесь же несколько десятков симферопольцев приняли участие в утренней зарядке под открытым небом.
Утренняя зарядка в парке имени Гагарина. Фото: Администрация Симферополя
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