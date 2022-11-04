В результате ДТП в Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами

После столкновения маршрутка с пассажирами легла на бок. Фото: МВД по РК

В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами. ДТП произошло на пересечении улиц Островского и Правды днем 4 ноября. По информации МВД по РК, дорогу микроавтобусу не уступил грузовик, в результате чего произошло столкновение.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Tata», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автобусу, который в результате столкновения выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание, - сообщили в МВД.

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Фото: МВД по РК

Маршрутка легла на бок и перегородила проезжую часть. Пятерых ее пассажиров, а также водителя доставили в больницу.

- Количество пострадавших уточняется,- отметили правоохранители.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Грузовой автомобиль Tata не уступил маршрутке дорогу. Фото: МВД по РК

Напомним, в конце августа на автовокзале в Феодосии, автобус, следующий из Краснодара, сбил пятерых человек, в том числе ребенка.

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