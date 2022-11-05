По форме спинных плавников: эксперты рассказали, как опознают выброшенных из дельфинария Севастополя афалин

У дельфинов неповторимая форма плавников. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

В Севастополе 2 ноября произошло ЧП – хозяин дельфинария «Flipper» выпустил в море ручных афалин, чтобы не тратиться на их содержание. Китообразные прожили в неволе больше 10 лет, поэтому на воле они обречены на верную смерть. Бедолаги не в состоянии добыть себе пропитание, да и забыли, как вести себя в открытом море, поэтому их нужно спасать.

- Очевидцы сообщили, что видели двух дельфинов у одного из городских пляжей: они принимали в воде вертикальную позу и вокализировали, - рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Исследователи отметили, что так себя могут вести дрессированные млекопитающие из дельфинария. Но очевидцы не поставили никого не поставили в известность о встрече с ручными афалинами, но за то попытались с ними плавать.

- Вместе с сотрудниками Севприроднадзора провели рейд в море, где повстречали стадо афалин из 30+ особей. Выполнили снимки их спинных плавников для фотоидентификации и сверки с контурами плавников пропавших дельфинов, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Оказывается, что плавники на спине китообразных, также неповторимы и индивидуальны, как отпечатки пальцев человека. Да и хвосты у дельфинов тоже разные, встречаются даже в форме трезубца.

Поиски афалин продолжаются. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Но крымские исследователи считают маловероятным, что дикие дельфины приняли в свою компанию одомашненных собратьев. Зоозащитники твердо намерены продолжать искать бедолаг, который выбросили из дельфинария в естественные, но губительные для них условия. Причем особая надежда на внимательных людей.

- Если вы увидели дельфинов с берега или в открытом море в районе Севастополя и Балаклавы, независимо от их поведения, постарайтесь сделать фото или видео и сообщите о встрече на горячую линию: +7 (978) 032-68-52, - просят исследователи, отмечая, что шансы выжить у афалин есть. - Подобные истории происходили в других регионах, и животные могли пропадать неделями и даже месяцами. Некоторых из них навсегда исчезали, но были и те, кто возвращались истощенными и выпрашивали у людей еду.

Кстати, глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дельфинами, выброшенными в открытое море в Севастополе. Переживает за нечастных и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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