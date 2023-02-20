Вся неделя будет пасмурной и дождливой, отметки на термометре не превысят 8 градусов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Февраль редко радует крымчан солнечной погодой. Считается, что именно в последний месяц зимы на полуострове выпадает рекордное количество осадков в виде снега и дождя, а за окном часто виднеются серые и грустные пейзажи.

«Комсомолка» узнала у синоптиков, какая крымчан ждет погода на 23 февраля 2023 года в Крыму.

ПОГОДА НА 23 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА В КРЫМУ

Как рассказала КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, на ближайшую неделю на полуострове действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди со снегом.

- С понедельника и до 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, а в южных, восточных районах и в горах будут прям сильные осадки. Также, по прогнозу, ожидаем усиление юго-западного и западного ветра до 22 метров в секунду. А во второй половине суток 19 февраля и в течение суток 20 февраля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 – 1.5 метров, но без достижения опасных отметок, - говорит синоптик.

Вся неделя будет пасмурной и дождливой, отметки на термометре не превысят 8 градусов тепла, а ночью 21 и 22 февраля температура опустится до -2.

Однако именно 23 февраля метеорологи прогнозируют солнечную и относительно теплую погоду. В этот день впервые за неделю весь день будет солнечно и безветренно.

Напомним, предпоследняя неделя февраля – время Масленицы. В Крымском гидрометцентре ранее сообщали, что всю текущую неделю столбики термометра будут медленно, но верно подниматься вверх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на Масленицу в Крыму 2023: ждем повышение температуры

«Комсомолка» узнала, какая будет погода на Масленицу в Крыму 2023 (подробнее)