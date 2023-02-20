В Коктебеле построят туристическо-рекреационный комплекс на площади 4,7 гектаров

Комплекс с видом на море уже начали возводить. Фото: sky-soul-resort.ru

В курортном поселке Коктебель под Феодосией построят туристическо-рекреационный комплекс «SkySoul Resort». Инвестор - общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Девелоперская компания «Столичная коммерческая группа». Финансирование предприятию на строительство второй очереди туристического комплекса предоставил банк РНКБ. Всего будет направлено 4,1 миллиарда рублей на 60 месяцев.

Сейчас застройщик ведет строительство первой очереди, финансирование также предоставил банк РНКБ.

По проекту «SkySoul Resort» в Коктебеле появятся объекты торгово-бытового назначения: торговый центр и торговые галереи, ресторан, кафе, амфитеатр, SPA-центр. Кроме того, в туристическо-рекреационном комплексе будут бассейны, тренажерный и фитнес залы, а также мультиигровой парк, автовокзал. Все эти объекты разместятся на площади 14,7 гектаров.

- Увеличение объемов строительства гостиничных объектов на территории полуострова является одним из приоритетов работы для РНКБ, – говорит вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы готовы обеспечивать финансирование строительных проектов, в том числе гостиничной инфраструктуры, с учетом всех требований законодательства, и рассчитываем, что предоставленные средства будут способствовать активному развитию туристической сферы Крыма.

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