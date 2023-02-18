Юные крымские музыканты после проекта «Энергия Юга» получили гранты на обучение и развитие талантов

Ребята выиграли гранты и дальше развивают свои таланты. Фото: личный архив Яны Мельник

Проект «Музыкальная энергия» с Вероникой Кожухаровой, организованный крымским банком РНКБ, завершился в конце сентября 2022 года. А юные таланты, которые максимально ярко раскрылись во время мастер-классов с именитыми педагогами, продолжают получать знания и поддержку известных наставников. Самые талантливые участники выступили на итоговом концерте в Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского, и организаторы проекта решили не останавливаться на этом. Спустя месяц после завершения «Музыкальной энергии» задействованные в проекте педагоги выбрали из числа учеников 12 детей, которым банк предоставил гранты на обучение, включая сертификаты на онлайн-занятия с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской филармонии и другими известными артистами.

ВИРТУОЗНЫЙ АККОРДЕОНИСТ

Восходящая звезда, 16-летний Даниил Мазуров, мастерски владеет аккордеоном. На этом инструменте он играет с детства, с 8 лет. Даниил переехал в Крым из Ставропольского края, и здесь учится на втором курсе Симферопольского музыкального училища.

Даниил Мазуров владеет одним из самых лучших инструментов в мире – аккордеоном производства Scandalli. Фото: личный архив

Музыкант владеет одним из самых лучших инструментов в мире – аккордеоном производства Scandalli. В Севастополе, где живет семья Мазуровых, он представлен в единственном экземпляре. С завода такой инструмент можно купить примерно за полтора миллиона рублей. В подержанном состоянии он стоит не меньше полумиллиона рублей. Аккордеон появился у Даниила не так давно. Несколько лет назад, перед поступлением в музучилище, понадобился более мощный инструмент. Деньги для аккордеона, который нашелся в Красноярске, собирали всем Севастополем, но их, конечно, не хватило, и мать взяла кредит.

Даниил при поддержке двух педагогов поучаствовал в конкурсе «Баян и баянисты». Фото: Петр Колчин

Но все было не напрасно. Теперь Даниил занимается с заслуженным артистом Республики Крым Валентином Лобановым и не упускает любую возможность усовершенствовать свои навыки.

- К нам приехал российский баянист, лауреат международных конкурсов Максим Федоров и группа музыкантов. Я захотел познакомиться с новым педагогом и послушать, что он мне скажет, потому, конечно, пришел на мастер-класс. А дальше все понеслось – сначала я выступил на гала-концерте, а потом мне вручили грант на 30 онлайн-занятий, - рассказывает Даниил.

Максим Федоров готовил юную звезду к конкурсу «Баяны и баянисты», а с организацией поездки в Москву для Даниила помог банк РНКБ.

- Это огромный фестиваль, на которые приехали люди со всей России, из других стран. В жюри сидели народные артисты России. Нам дали второе место, и я очень рад, что принял участие в этом конкурсе. Максим Федоров показал мне новые приемы. Рассказал о мельчайших моментах, которые влияют на звукоизвлечение, а у нас, аккордеонистов, красота ведь в мелочах! – поделился впечатлениями Даниил.

ДОМРА – ВСЕМУ ГОЛОВА

Самая юная участница, получившая грант, - восьмилетняя Виктория Дуванова. Девочка освоила народный музыкальный инструмент домру и заразила своей харизмой буквально весь зал.

На итоговом концерте в Симферополе Виктория покорила зрительный зал харизмой и игрой на домре. Фото: личный архив

- Вика начала ходить в музыкальную школу с 6 лет. Как-то мы с ней пошли на фольклорный кружок, на котором девочка играла на балалайке. После этого Вика сказала, что тоже очень хочет научиться. Мы поступили в музыкальную школу, так получилось, что на домру. И не прогадали – делится мама Вики Юлия Дуванова. – Конечно, таланты дочери хотелось развивать дальше. И когда мы услышали, что в Крыму будут проводить такой классный проект, еще и бесплатно, конечно же, пришли на мастер-класс к артистке Московской филармонии по домре Дарье Карплюк.

Через две недели Вику позвали выступать на завершающем концерте.

- Моей дочке подарили очень много букетов, аплодировал ей весь зал. Никто не ожидал, что такая маленькая девочка будет уверенно держаться на сцене, - вспоминает Юлия.

Семья Дувановых и представить не могла, что через несколько недель раздастся звонок, и их пригласят в главный офис РНКБ для вручения подарка.

Самая юная участница проекта, которой вручили грант, - Виктория Дуванова. Фото: личный архив

- Нам вручили грант на 30 онлайн-занятий с Дарьей Карплюк, подарили цветы, пирожные. Конечно, мы очень рады, что Вика продолжила занятия. Дома мы ей объяснили, что такое грант и сказали, что не будем прощаться с преподавательницей, которая ей понравилась во время мастер-классов, - вспоминает Юлия Дуванова. - Доча была очень рада, сказала, мол, сделала себе такой подарок на День рождения (в октябре Вике исполнилось 8 лет – ред.). Мы до сих пор занимаемся пару раз в неделю, и в конце каждого урока Вика говорит преподавателю: «Дарья, я вас люблю!». Артистка Московской филармонии сказала, что у нашей дочки большой потенциал, который нужно развивать. И мы очень рады, что банк предоставил нам такой шанс.

Виктория вместе с мамой уже ездила на музыкальный конкурс в Подмосковье, а еще юная артистка поедет в конце марта на мастер-классы, которые пройдут Российской академии музыки имени Гнесиных.

ВОКАЛИСТОВ НАУЧИЛИ «НЕ РАСКИСАТЬ» И БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА

20-летняя вокалистка Яна Мельник тоже попала в список счастливчиков, получивших грант. Девушка учится на четвертом курсе Крымского университета культуры, искусств и туризма.

- Когда я узнала, что в Симферополь в рамках проекта «Музыкальная энергия» приехала солистка Мариинского театра Цветана Омельчук, мне очень захотелось пойти к ней на мастер-класс. Профессионалы такого уровня приезжают к нам нечасто, так что это была возможность показать себя и узнать нечто новое. Я вовлеклась и ходила на занятия к вокалистке, пока не закончился проект. Цветана сказала, что видит во мне потенциал. А потом меня пригласили на финальный гала-концерт, - рассказывает Яна Мельник.

Яна продолжит тренировать свои навыки. Фото: личный архив

А через несколько недель Яна получила от банка РНКБ грант на онлайн-занятия с именитой исполнительницей.

- Я и не думала, что наши занятия продолжатся, даже и помечтать о таком не могла! Потом еще поступило предложение поучаствовать в конкурсе детско-юношеского мастерства имени Жанны Андреенко в Электростали, и Цветана готовила меня к конкурсу. Перед ним мы занимались довольно часто, и прогресс уже видит мой «родной» преподаватель, - отмечает вокалистка.

Девушка также рассказала КП-Крым, что получила много опыта при поездке на очный вокальный конкурс. Ведь после пандемии коронавируса это было первое соревнование, прошедшее не дистанционно. Чувствовался настоящий соревновательный дух, нужно было очень постараться, чтобы впечатлить членов жюри. Яна обязательно продолжит развивать свой талант и не бросит занятия.

Вокалистка Мария Колоскова, студентка Симферопольского музыкального училища им. Чайковского, тоже решила усовершенствовать свои навыки на проекте «Музыкальная энергия».

Мария получила грант на занятия с вокалисткой Цветаной Омельчук. Фото: личный архив

- Мой голос только формируется, и мастер-классы от профессионалов всегда помогают и учат тому, чтобы я совершенствовалась как певица. В этом отношении Цветана Омельчук – чуткий педагог, она мне очень помогла. Я благодарна банку РНКБ и проекту «Музыкальная энергия», с удовольствием бы еще поучаствовала в подобных мероприятиях, - отмечает артистка Мария Колоскова.

Банк подарил Марии не только возможность заниматься с Цветаной Омельчук, но и поездку на Всероссийский детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства имени Ж.И. Андреенко в городе Электросталь. Там исполнительница стала лауреатом II степени.

Мария выступила на финальном концерте в Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского. Фото: личный архив Марии Колосковой

- Мастер-классы и занятия с Цветаной очень хорошо на меня повлияли, я получила много новых знаний, вокальных секретиков и, главное - мотивацию для плодотворной работы. Цветана не только подготовила меня к конкурсу, но и научила идти вперед, собираться с силами в самые важные моменты, не «раскисать» и бороться, - поделилась Мария с КП-Крым.

КРЫМЧАНКА ВЫСТУПИЛА В КВАРТЕТЕ С ИМЕНИТЫМИ ЗВЕЗДАМИ

17-летняя Нилюфер Дудакова виртуозно управляется с виолончелью. После восьми классов музыкальной школы она стала студенткой Симферопольского музыкального училища им. Чайковского и сейчас учится на третьем курсе.

Этот талантливый квартет запомнится Нилюфер надолго. Фото: личный архив

- О проекте «Музыкальная энергия» я узнала вообще случайно. И мне захотелось пойти на мастер-класс к известному виолончелисту Максиму Новикову. Посетила все 10 мастер-классов, которые проходили в течение двух недель. После этого я выступила с ним в дуэте на концерте, который проходил у нас в училище, а через несколько недель мне вручили грант на 30 онлайн-занятий. Я была очень рада этому, - вспоминает Нилюфер. – Моя работа с Максимом Новиковым продолжается. Преподаватель сказал, что у меня очень много возможностей для роста, но нужно много работать.

Нилюфер Дудакова виртуозно управляется с виолончелью. Фото: личный архив

Особенно виолончелистке запомнилось выступление в Московской государственной академической филармонии, где Нилюфер играла на одной сцене вместе с именитым гитаристом Дмитрием Илларионовым, саксофонисткой Вероникой Кожухаровой и своим преподавателем Максимом Новиковым.

- Стараюсь очень много заниматься, чтобы быть на уровне с такими профессионалами. Теперь только вперед! – отмечает исполнительница.

СПРАВКА «КП»

Бесплатные мастер-классы со звездами классической музыки в Симферополе посетили около двух с половиной сотен человек. Активности проходили с 17 по 30 сентября в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского в рамках проекта банка РНКБ «Музыкальная энергия» с Вероникой Кожухаровой. Зрителями на творческих музыкальных вечерах стали около 2 тысяч человек.