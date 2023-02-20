Ремонт длиною в вечность: что будет со сквером у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Благоустройство одного из крупнейших скверов Симферополя проходило в 2020 году. Фото: Администрация Симферополя

Eще три года назад под реконструкцию попал сквер около Дома культуры профсоюзов в Симферополе. Там установили лавочки, уложили плитку, поставили светящиеся фонтаны, но объект так и не смогли сдать в эксплуатацию. А недавно среди местных жителей в соцсетях разгорелся скандал. Симферопольцы не понимали, почему реконструкцию парка поставили на паузу.

Объект так и не сдан в эксплуатацию Фото: Александра Тимощенко

- Благоустройство одного из крупнейших скверов Симферополя проходило в 2020 году, но почему его до сих пор не сдали в эксплуатацию? Даже проведенные работы не приняты, будто бы просто забили! Еще и проблема в том, что несданный объект не имеет гарантийного ремонта и не принят на баланс. Обеспечение содержания и ремонтные работы на проблемных участках идет в ручном режиме, но главный вопрос, что будет со сквером дальше, - задаются вопросом симферопольцы в одном крымском паблике.

На реконструкцию потратили 20 млн рублей Фото: Александра Тимощенко

ВСЕ НЕ СЛАВА БОГУ

Еще на начальном этапе местные жители замечали много разных нюансов в ремонте. Сначала благоустройство парка рядом с Домом культуры затянули, оправдываясь неблагоприятными погодными условиями, затем были проблемы с асфальтом и плиткой, которую пришлось перекладывать. Каждый новый месяц подрядчик обещал открыть долгожданный сквер, но постоянно что-то шло не по плану.

В некоторых местах отходит плитка Фото: Александра Тимощенко

Над реконструкцией ежедневно работало около 50 человек. Чтобы ускорить строительство, в правительстве республики даже обсуждались варианты увеличения штата и продолжительности рабочего дня, но этого так и не произошло.

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

Вопрос о дальнейшем назначении сквера до сих пор остается открытым. Как сообщили КП-Крым в городской администрации, чтобы улучшить ситуацию, в скором времени объект передадут на баланс МБОУ «Парки столицы».

- Это необходимо для его должного содержания, - отмечает пресс-секретарь администрации Симферополя Андрей Черниченко.

По его информации, полный ремонт парка около ДКП был выполнен в 2020 году. Стоимость работ составила около 200 миллионов рублей. Эти средства были выделены правительством Москвы на благоустройство общественных территорий в республике.

Сейчас сквер выглядит неухоженно. Фото: Александра Тимощенко

РАЗБЕРУТСЯ В ПРОКУРАТУРЕ

- У подрядчика его приняли, но в настоящее время ведется уголовное дело не только по этому скверу, но и по другим объектам 2020 года. В этом разбирается прокуратура, - сказал Черниченко и добавил, что о выделении дополнительных средств речь не идет.

Еще на начальном этапе местные жители замечали много разных нюансов в ремонте Фото: Александра Тимощенко

Как сообщил начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек Варданян, на сегодняшний день объект реализован и открыт для посещения, но к качеству выполненных работ все еще остались вопросы. Поэтому правоохранительные органы приступили к экспертизе.

- По объекту ДКП на данный момент расследуется уголовное дело и ведется судебное разбирательство. До завершения этих процедур мы пока не можем ничего утверждать, –отметил Варданян.

Если пройтись по аллее деревьев вдоль сквера в дневное время, можно увидеть много недостатков. Где-то разбита плитка, на детской площадке сломаны лавочки, а вечером могут не гореть фонари. Об этом неоднократно жалуются симферопольцы в местных пабликах.

- Надеемся, что реконструкция в этом сквере не станет вечной, и можно будет спокойно и безопасно прийти туда с ребенком и погулять. А не переживать о безопасности своего чада из-за некачественного асфальта, оборудования на площадках и плохих велосипедных дорожек, - делятся переживаниями пользователи Сети.

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