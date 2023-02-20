Пока власти думают: пандус для победившего рак 20-летнего колясочника из-под Алушты готовы установить волонтеры

Раньше по крутым ступенькам разной высоты Женю на коляске спускал отец, когда нужно было ехать в больницу. Фото: Юрий Обозенко

Новая беда пришла в дом 20-летнего инвалида Жени Твердохлебова из поселка Малый Маяк под Алуштой. От сердечного приступа скончался отец парня. Самого Женю только на днях выписали из больницы, куда он попал после инсульта еще перед Новым годом. Сейчас семья оказалась в еще более тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, в восьмом классе у мальчика диагностировали рак мозга. Из-за операции и длительного лечения учившемуся на пятерки Евгению пришлось бросить школу. Онкологию удалось побороть, но появились серьезные последствия «химии» и лучевой терапии. Три месяца подросток провел в коме, перестал разговаривать и ходить.

Больше пяти лет Женя практически прикован к постели. Из-за отсутствия пандуса в подъезде ему приходиться «гулять» на балконе. Спустить коляску на первый этаж очень непросто. Раньше в этом помогал отец, теперь же мама парня, Ольга Машанова, осталась одна.

- Все это время мы выходили на улицу только по срочному делу, в основном в больницу. «Роскошь» просто выйти и погулять мы себе никогда не позволяли. У меня муж перенес инфаркт. Каждый раз, когда мы спускались или поднимались, я всегда переживала. Думала, что я буду делать, если он упадет. Поэтому для нас погулять – это только выехать на балкон, открыть окно и подышать. Вот и вся наша прогулка, - рассказала КП-Крым Ольга Машанова.

20-летний парень в школьном возрасте победил рак, но теперь борется с последствиями терапии. Фото: Юрий Обозенко/Вконтакте

УСТАНОВКИ ПАНДУСА СЕМЬЯ ДОБИВАЕТСЯ ПЯТЬ ЛЕТ

Добиться установки пандуса в подъезде общежития, где проживает семья, Ольга Петровна пытается уже пять лет. Поначалу администрация заявила, что решит вопрос. Однако позже ответила, что это невозможно из-за слишком узкого прохода и крутого уклона ступенек. При этом несколько лет назад установить пандус от управляющей компании «Партенит сервис», обслуживающей дом, потребовала прокуратура. Но воз и ныне там, сетует женщина.

- В управляющей компании сказали, что у них нет таких денег и делать они ничего не будут, - рассказала Ольга Машанова.

Помочь семье сейчас пытается волонтер из Симферополя Юрий Обозенко. Мужчина и сам инвалид и передвигается на протезе, но помогает тем, кому это необходимо.

- При желании сделать можно все. Неравнодушные люди даже готовы самостоятельно скооперироваться и сделать. Парень итак натерпелся. Выходить гулять на балкон - это нормально? Как мама его спустит сама на коляске? Когда папа был жив, было проще, а сейчас? Просто по-человечески надо относиться к таким вещам, соседи не против, кстати, - рассказал КП-Крым Юрий Обозенко.

Как пояснили КП-Крым в администрации Алушты, для установки пандуса необходимо согласие всех жильцов дома. Многие из них, кстати, уже и в соцсетях написали, что не против.

По словам специалистов администрации, лестничный пролет в подъезде Жени, слишком узкий для пандуса. Фото: Юрий Обозенко

РЕШИТЬ ВОПРОС ЧИНОВНИКАМ МЕШАЮТ НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При этом в администрации уверяют, что по-прежнему занимаются этим вопросом. И даже нашли выход: предоставить семье другое жилье, однако и здесь появилась загвоздка.

- Рассматривается вопрос предоставления альтернативного жилья на первом этаже в Алуште. В настоящее время есть такая квартира, но она находится в процессе передачи в муниципальную собственность. В тоже время специалисты администрации столкнулись в другой проблемой. Парень уже не ребенок-инвалид, а взрослый. И как быть с теми, кто стоит в очереди на жилье перед ним? - пояснили КП-Крым в пресс-службе администрации города.

На вопрос, есть ли шанс у Жени Твердохлебова, переехать, наконец, в другое жилье, более подходящее для инвалида-колясочника, в администрации ответить не могут.

- Тяжело сказать, вопрос остается открытым.

Благодаря неравнодушным крымчанам, в комнате Жени установят новые окна. Старые сильно промерзают. Фото: Юрий Обозенко/Вконтакте

Волонтерам тем времени буквально за несколько дней удалось собрать сумму, необходимую для установки в квартире молодого инвалида новой пластиковой балконной двери и окна. Ольга Петровна пожаловалась на холод в жилище - старые окна сильно промерзают, в комнате гуляют сквозняки.

- Уже заказал балконный блок, - сообщил Юрий Обозенко.

Несколькими днями ранее волонтер привез семье электроплитку (старая сломалась), пеленки, влажные салфетки, средства гигиены и продукты питания. Осталось только добиться, чтобы на ситуацию обратили внимание местные власти, отметил волонтер

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