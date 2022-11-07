Холода совсем близко: совы в Крыму почувствовали приближение зимы

В Кировском районе зимнее кормовочное скорпление ушастых сов увеличилось до полусотни особей. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте

Совы почувствовали приближение зимы в Крыму. Ежегодно с первой декады ноября они слетаются в уютные, защищенные от ветра места с хорошей кормовой базой. Обычно такое скопление насчитывает десятки, а то и сотни птиц. Уже сейчас целая колония поселилась на деревьях под Феодосией.

- Ежегодное и самое крупное зимнее кормовочное скопление ушастой совы площадью 1 гектар в Кировском районе увеличилось до 50 особей, - сообщил у себя на странице в соцсети научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

Ушастые совы для отдыха и зимовки чаще всего выбирают хвойные деревья. Встретить их можно даже в городах. Правда активность свою они проявляют ночью, а днем сливаются со стволами деревьев. На фото, опубликованных Игорем Сикорским, птицы облюбовали ветви туи в окрестностях Большой Феодосии.

- Птицы располагаются на ветвях туй и сосен, садясь вдоль стволов деревьев на высоте более шести метров, - отметил научный сотрудник.

Ушастые совы прекрасно себя чувствуют даже в городах, и являются предвестниками зимы. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте

По словам биолога из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергея Иванова, такое скопление сов в Крыму традиционно означает начало холодов. До зимы то всего ничего!

- Да, это предвестники наступления зимы, – рассказал КП-Крым Иванов. – Зима у нас мягкая, они и зимуют. А если сильные холода, то улетают дальше на юг.

В Крым слетаются ушастые совы с северных регионов. Большинство из них прилетают с территории степной Украины.

- Они хищники и не собираются в стаи, иначе пищи на всех не хватит. В зимнее время продолжают ловить мышей и держаться перелесков и предгорья Крыма. Если мышей много, то и сов много. Это их кормовая база, - поясняет ученый.

Кстати, если сов не тревожить, то человека они воспринимают вполне спокойно.

Напомним, синоптики прогнозируют в Крыму аномально теплый ноябрь. Но уже в конце месяца столбики термометров опустятся до +5.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Свинопад» в Ялте: в соцсетях обсуждают видео с дикими кабанчиками, прыгающими в водопад

Мама и девять малышей кубарем скатывались в воду (подробнее)

В Крыму отдыхающих поразила синяя медуза, которую до этого встречали лишь в Средиземном море

Наиболее характерная для кубомедузы среда - Атлантика, но в последние годы она начала появляться в других местах (подробнее)