Первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

– 7 ноября строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн, собранного из заводских блоков на стапельной площадке. Конструкцию опустили на многоколесный самоходный модуль и перевезли к месту надвижки, к которой приступят этой ночью, – говорится в сообщении.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. Работы ведутся в соответствии с графиком, в них задействовано 500 человек и 50 единиц техники.

Отмечается, что транспортировка конструкции займет не более 7 часов. Ограничений движения по транспортному переходу через Керченский пролив не планируется.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

Утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли 12 человек.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей по уцелевшей ветке. Для большегрузов мост по-прежнему закрыт, они могут попасть на Крымский полуостров тремя способами: по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы, на пароме или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что восстановление разрушенной автомобильной части Крымского моста завершится в декабре.

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