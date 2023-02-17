В Крыму назвали «вбросом» заявления США о поддержке военных ударов Украины по полуострову

В Госсовете РК прокомментировали заявление замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о поддержке украинских атак на военные базы в Крыму Фото: Виктория ЖУКОВА

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «легитимности» украинских ударов по военным объектам на полуострове в республике расценивают как «вброс» на фоне активизации переговорного процесса. Такое мнение КП-Крым высказал председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован».

- Я думаю, что пока это просто запугивание и сотрясание воздуха. Тем более, что политический олимп сейчас достаточно активно работает в переговорном процессе. Много мероприятий проводится под эгидой президента России. Полагаю, что именно к этим мероприятиям и появились такие вбросы, - отметил Гемпель.

По мнению Юрия Гемпеля, США не смогут преломить ситуацию на Украине в свою сторону из-за страха боевых действий. В то же время нельзя сбрасывать со счетов такие угрозы.

- Мы должны быть готовы к отражению любых агрессивных действий со стороны наших недругов… Если такой шаг будет предпринят, то я убежден, что последуют самые жесткие ответные меры в отношении любого агрессора, который попытается нарушить воздушное пространство и территориальную целостность РФ и территории Крыма. Пора им подумать, что законными целями наших вооруженных сил могут стать их страны в том числе, - сказал Юрий Гемпель.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверен, что «взорвать» ситуацию подобными заявлениями со стороны США в Крыму не получится.

- Мы едины, мы верим своему лидеру, мы верны его указаниям и тем задачам, которые он ставил в рамках специальной военной операции. И никакие Нуланды нас не собьют с пути. Это что касается морально-нравственного состояния. Что касается военной защищенности, то Крым надежно охраняется, и те, кому положено, обеспечат его безопасность, равно как и других регионов страны, - заявил Ефим Фикс.

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