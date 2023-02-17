У боевого щенка, которого вывезли в Крым из-под обстрела в зоне СВО, мало шансов встать на лапы

У щенка поврежден позвоночник, животное не может встать на задние лапы. Фото: приют для собак "Лабрадом"/Вконтакте

Боевого щенка по кличке Ромула, которого волонтеры вывезли в Крым из зоны спецоперации, пытаются поставить на лапы. Напомним, собака вместе с группой военных попала под обстрел в одном из районов Херсонской области. Вместе с ранеными бойцами в тыл везли и пятимесячного щенка.

У животного не работают задние лапы. Предполагалось, что это результат контузии, так как рентген показал отсутствие переломов. Однако детальное обследование выявило куда более серьезные проблемы - повреждения грудного отдела позвоночника.

- Переломо- вывих 10-11 грудных позвонков со значительным смещением, предварительно с разрывом спинного мозга. Для подтверждения разрыва спинного мозга рекомендовано КТ- миелография или МРТ, - рассказала КП-Крым волонтер симферопольского приюта для собак «Лабрадом», куда привезли Ромулу, Алена Толкачева.

Позвоночник щенка буквально вывернуло наверх. Как предполагает владелец приюта Дмитрий Фролов, это могло стать следствием серьезного удара.

- Щенка могло откинуть взрывной волной и обо что-то ударить. Сверху на него упасть ничего не могло, иначе позвоночник был бы продавленный,- пояснил Дмитрий.

Чтобы окончательно подтвердить диагноз, животному нужно сделать КТ. Фото: приют для собак "Лабрадом"/Вконтакте

Прогнозы ветеринаров неутешительны. Операция Ромуле вряд ли поможет - судя по рентгену, снова встать на лапы щенку, вероятно, не суждено. Однако, шанс может появится, но только после серьезной и длительной физиотерапии.

- Рефлексы в задних мышцах у нее сохранились. Она может дернуть лапами, если на них нажать. Сейчас привстает на передние, а на задние вообще не становится, - рассказывает Алена Толмачева.

Сейчас щенок на спецпитании и витаминах. Из-за недостатка кальция в организме и длительном голодании у Ромулы деформированы передние лапы и очень слабые кости. Но эти проблемы уйдут, уверены ветеринары. Куда важнее восстановить двигательную активность. Ведь пристроить «колясочника» будет невозможно, и щенок навсегда останется в приюте.

- Мы носим ее в специальном корытце, что-то типа люльки. Стресс пока не прошел, хотя вчера ночью она пыталась немного играться. Но днем опять неподвижно сидела. Она очень напугана и даже боится есть, - рассказывает волонтер.

Как и люди, животные переносят психологические травмы по-разному. Но у Ромулы, говорит Алена, уже видна тенденция к восстановлению.

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