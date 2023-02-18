В Крыму вспоминают сотрудников «Беркута», погибших на майдане в Киеве в 2014 году

Во время событий на майдане в 2014 году погибли трое крымских правоохранителей. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

В Крыму вспоминают бойцов спецподразделения «Беркут» и внутренних войск, погибших 18 февраля 2014 года на майдане в Киеве. В тот день в результате ожесточенных столкновений между силовиками и участниками «евромайдана» в центре украинской столицы погибли десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Среди них были и трое крымчан: старшие лейтенанты Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, а также старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

- Бойцы «Беркута» встали на пути у бесноватой майданной толпы, у нацистских отморозков, рвущихся к власти, и до конца выполнили свой долг – служебный и человеческий,- написал глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Telegram.

Массовая многомесячная акция протеста в Киеве началась 21 ноября 2013 года. Поводом стала приостановка украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. После разгона палаточного городка оппозиции, протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер.

Столкновения во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года Фото: Александр КОЦ

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля. В Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией. Активисты забрасывали милицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ милиционеры применили свето-шумовые гранаты и использовали слезоточивый газ. По разным оценкам погибли около сотни человек.

- Ребята умирали на руках. Жуткие были дни…, - написал у себя в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

По данным украинских властей, во время Евромайдана в Киеве пострадали более двух тысяч человек. Погибли 104 активиста и 17 правоохранителей.

- В тех условиях Крым принял единственно верное решение – воссоединиться с Россией, сохранить мир и согласие на родной земле,- резюмировал глава крымского правительства Юрий Гоцанюк у себя в соцсети.

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