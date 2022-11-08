За два месяца школьники Крыма и Севастополя потратили 111 миллионов рублей, рассчитываясь картами

Фото: rncb.ru

«Детские» банковские карты - удобный финансовый инструмент, который позволяет родителям перевести карманные деньги в электронный вид и контролировать расходы ребенка. Юные владельцы карт, в свою очередь, могут рассчитываться за школьные обеды и перекусы, оплачивать по безналу проезд в общественном транспорте. «Детские» карты можно оформить в РНКБ. В банке отметили, что с 1 сентября текущего года по 1 ноября картами пользовались больше 40 тысяч юных крымчан и севастопольцев. Они совершили 1,1 миллиона операций на сумму около 111 миллионов рублей.

Средний чек покупок по «детской» карте - 95 рублей. В банке отмечают, что количество и объем операций увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное количество платежей от юных пользователей карт зафиксировали в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи и Евпатории. Чаще всего школьники оплачивают картами проезд в общественном транспорте — больше 500 тысяч поездок за два месяца. Кстати, с помощью «детских» карт можно не только оплатить, но и подтвердить льготный проезд. Тогда во время прикладывания пластика к валидатору средства с карты не спишутся.

В РНКБ также отметили, что дети совершили больше 52 тысяч платежей в школьных столовых. На обеды они потратили за неполный год больше 3,7 миллиона рублей. Отметим, в школах Крыма и Севастополя установлено 88 платежных терминалов РНКБ.

КСТАТИ

Средний возраст владельца «детской» карты – 10 лет. Прим этом 52% пользователей таких карт – мальчики, 48% - девочки. Чаще всего среди владельцев этих карт встречаются имена – Анастасия, Мария, София, Александр, Максим и Никита.

СПРАВКА «КП»

Родитель открывает детскую карту как дополнительную к своей дебетовой и устанавливает на ней лимит, доступный ребенку. Таким образом, взрослым не нужно ежедневно помнить о том, что ребенку нужно давать средства на карманные расходы. Пользоваться банковским пластиком могут дети от 6 до 18-ти лет. Школьники знакомятся с азами финансовой грамотности. Они могут не только самостоятельно расплачиваться за покупки в магазинах и пополнять счет мобильного телефона, но и научиться копить деньги, открыв детский вклад «Копилка».