В поисках Жулика: под Симферополем соболь удрал от хозяев, выпрыгнув из окна

Жулик вырвался на свободу через октрытое окно. Фото: ГРЭС-city/Вконтакте

Непривычного для крымских широт зверя разыскивают в окрестностях Симферополя. В поселке Комсомольское со двора частного дома сбежал соболь. Обитатель таежной части России был домашним любимцем одной из семей, но дал деру, несмотря на любовь и заботу.

Животное обнаружили возле одного из домов. Очевидцы даже успели сделать фото и выложить его в местный паблик.

- Это мой зверёк. Вчера выпрыгнул из окна. Придержите, пожалуйста. После восьми заберу, - отозвалась на опубликованный пост хозяйка соболя Марина.

Но придержать соболя, как просила женщина, не смогли. Слишком шустрым оказался зверь по кличке Жулик.

- Мы его так и не смогли поймать, к сожалению. Последним его местом обитания был частный сектор, мог уйти гулять по соседям, - рассказала КП-Крым Марина.

Женщина добавила: животное очень любопытное, а с учетом осеннего обострения инстинктов так и подавно.

- Сейчас вокруг него очень много нового, которое он пытается освоить. Ареал обитания примерно два километра в радиусе. Они очень умные животные. К чужим не пойдут в руки. Он тут, и уже не тут, - отмечает хозяйка соболя.

Искать Жулика помогает вся округа. Пока безрезультатно. Приманить животное, как кошку или собаку, будет не легко, поясняет Марина, слишком непростой у него характер и вкусовые предпочтения.

- Почти как у людей, это нравится, это нет. У каждого свои предпочтения в еде: кто-то больше мясо ест, а кто- то на овощах и фруктах с добавлением витаминов. К такому животному надо готовиться за несколько месяцев, - поделилась женщина - Приманить можно. Но не надо забывать, что это дикое животное, хоть и домашнее. Не каждый готов его начать ловить голыми руками, и даже в перчатках для сварки не всегда вариант.

Для семьи это большая потеря, добавляет Марина. Жулика все же надеются найти.

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