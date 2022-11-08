Почему аграрии выбирают для работы тракторы Ростсельмаш

По словам директора ООО «Сармат-Агро Плюс» Владимира Левачева, крымские аграрии знакомы с качеством техники Ростсельмаш. Фото: предоставлены пресс-службой компании ЮГПРОМ

После сбора урожая работа аграриев не останавливается. В поле они заняты без преувеличения круглый год. И, конечно, их незаменимые помощники – сельскохозяйственные тракторы. Культивация земли, посадочные и уборочные работы, уход за культурами и их первичная обработка - все это на «плечах» этих агромашин. Во многих хозяйствах Крыма на вооружении стоят тракторы Ростcельмаш. Именно эта техника позволила успешно провести все летние работы, чем и заслужила доверие фермеров.

Дело техники

Популярностью у аграриев пользуется модель RSM 2375. Это мощный полноприводный колесный трактор, который имеет шарнирно-сочлененную («ломающуюся») раму. Она отличается своей экономичностью и простотой в обслуживании.

Аграрии полюбили технику за ее способность выполнить большие объемы работ в сложных условиях. Фото: предоставлены пресс-службой компании ЮГПРОМ

Полюбили сельхозпроизводители эту технику больше за то, что можно выполнить большие объемы работ в сложных условиях. Как говорят фермеры, трактор уверенно маневрирует по полям, поэтому машина незаменима в хозяйствах с площадью пашни от 1500 гектаров. При этом имеет большой моторесурс и минимальный уровень шума при работе на больших оборотах.

Так, на полях одного из крымских сельхозпредприятий трактор данной серии используют уже третий год подряд. И нареканий к нему нет. Выбор у хозяйства пал именно на эту модель, поскольку на поле требовалась современная агромашина, которая подойдет в период интенсивных посевных и уборочных сезонов. Еще бы – в собственности 8600 гектаров земли, обработать которую по силам только мощному трактору.

Трактор уверенно маневрирует по полям, поэтому машина незаменима в хозяйствах с площадью пашни от 1500 гектаров. Фото: предоставлены пресс-службой компании ЮГПРОМ

Работает в круглосуточном режиме

По словам директора ООО «Сармат-Агро Плюс» Владимира Левачева, крымские аграрии знакомы с качеством техники Ростсельмаш. Дело в том, что на предприятии – солидный парк. На поля выводят десять комбайнов компании: восемь ACROS и два TORUM.

- Мы занимаемся выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур. На полях растет пшеница, ячмень, рапс, лен, подсолнечник, горох, зеленая чечевица и нут. У нас не хватало тракторной техники, и мы рассматривал вариант именно Ростсельмаш, - рассказывает директор хозяйства Владимир Левачев. - На тракторе имеется мощный гидронасос. Он позволяет использовать его вместе с посевными комплексами. Благодаря трактору сотрудники хозяйства успевают вовремя произвести все необходимые работы – без срывов и перегрузок.

Именно эта техника позволила успешно провести все летние работы, чем и заслужила доверие фермеров. Фото: предоставлены пресс-службой компании ЮГПРОМ

- Мощность трактора нас устраивает, и сама машина тоже: комфорт, навигация - все есть, - добавляет Владимир Левачев. - Трактор работает без проблем.

Причем, как оказалось, технику эксплуатируют буквально в круглосуточном режиме. Машина останавливается разве что для заправки и технического обслуживания. Все остальное время – трудится на благо хозяйства. Производительность тоже поражает - в сутки трактор может обработать до 160 гектаров земли.

- Тракторы с шумом, пылью и тряской давно забыты. Конечно, работать на тракторе от Ростсельмаш – одно удовольствие. Удобные сидения, климат-контроль, шумоизоляция, кабина эргономичная, есть навигация. Это серьезная высокопроизводительная техника, и при этом комфортная для механизаторов, - отмечает Владимир Левачев. - Мы купили его уже с навигационной системой, также было установлена систем автоуправления. Для механизатора это очень комфортно. Поскольку он может работать в любых условиях – и в ночное время, и в туман, и в пыль видит свое поле.

Без простоя и бумажной волокиты

Довольны агромашиной в хозяйстве не только механизаторы, но и инженер. По их словам, трактор производительный и в то же время простой в обслуживании. Двигатель надежный, маневренность хорошая — разворачивается почти на месте. Электроника есть, но ее минимум, а это значительно повышает надежность трактора. Но в случае необходимости, техническое обслуживание предоставляют без проблем.

- Сервисная служба компании «Югпром» постоянно на связи. Специалисты оперативно приезжают, как только поступает заявка, также дают квалифицированную консультацию онлайн или по телефону, - говорит руководитель хозяйства.

Запчасти всегда есть в наличии, а значит, технике не придется простаивать. Для всех работников сельского хозяйства это очень важно, ведь каждый день во время жатвы или посева – на вес золота.

- На сегодняшний день никаких нареканий по этому трактору нет. Он мощный, экономичный, удобный, - отметил Владимир Левачев. - Полностью себя окупает, и я могу смело рекомендовать его своим коллегам. Если нашему хозяйству понадобится еще один трактор, то мы возьмем такой же, не раздумывая. Потому что в его работе мы уверены – проверено лично.