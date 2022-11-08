В Судаке при странных обстоятельствах пропала 10-летняя девочка и ее мать

Маму с дочкой ищут с 26 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Судаке пропала 34-летняя Екатерина Марьенко и ее 10-летняя дочь Меланья Марфина. Об этом сообщает администрация города.

По словам бабушки Виктории Марьенко, мама с дочкой ушли из дома по ул. Бирюзова еще 26 октября и до сих пор не вернулись. Их местонахождение неизвестно.

- Бабушка уже заявила в полицию, расследование начато, но очень нужна помощь судакчан в поиске девочки и женщины, - сообщили в администрации города.

Екатерина Марьенко и Меланья Марфина. Фото: администрация Судака

Приметы Меланьи Марфиной: рост 140 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, носит короткую стрижку, глаза серо-голубые.

Ее мама Екатерина Марьенко худощавого телосложения, рост 170 см, волосы черные, стрижка до плеч, глаза карие.

Во что были одеты мама и дочка в тот день неизвестно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о них, просят сообщить в дежурную часть полиции или по телефону бабушки: +7 (978) 859-63-58

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