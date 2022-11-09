Севастопольский театр имени Луначарского - один из самых популярных на полуострове. Очень многие постановки проходят здесь в режиме аншлага. Фото: пресс-служба театра имени А. В. Луначарского

Госдума РФ 27 октября приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Инициатива в частности вводит запрет на пропаганду, а также на распространение такой информации среди несовершеннолетних в Интернете, масс-медиа, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Новый закон, в случае если он вступит в силу, будет предусматривать крупные штрафы за демонстрацию такого контента - до 200 тыс. рублей для физлиц и до 4 млн для юрлиц. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, делается это в первую очередь для «защиты детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью».

О том, повлияет ли запрет на театральные постановки, «Комсомолка» поговорила с главным режиссером севастопольского театра имени А. В. Луначарского Григорием Лифановым.

НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ ДЕЛИКАТНО

Театр имени А. В. Луначарского, бесспорно, является одним из самых популярных на полуострове. Первые ряды на премьеры спектаклей здесь раскупаются за считанные часы вне зависимости от времени года, а многие постановки проходят в режиме аншлага. В число самых любимых зрителями постановок входит спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского. Несмотря на то, что премьера состоялась еще в 2019 году, постановка Григория Лифанова каждый раз собирает практически полные залы. Одной из особенностей постановки являются песни рэпера OXXXYMIRON*, признанного иноагентом на территории РФ. На сцене они звучат в исполнении артистов театра.

В связи с последними событиями, поклонники забили тревогу: что же будет с их любимыми постановками?

- Мы уверены, что законопроекты, касающиеся культуры в целом и театрального искусства в частности, будут разумными и взвешенными. В противном случае мы придем к абсурдной ситуации, когда будут «отменяться» нами же Достоевский, Толстой, Тургенев, Островский, Пушкин! Ведь при особом рвении в их произведениях можно найти те или иные признаки, подпадающие под запрет. Хотелось бы, чтобы готовящийся законопроект проходил при непосредственном участии авторитетных представителей профессионального сообщества.

Режиссер Григорий Лифанов (в центре) - заслуженный деятель искусств Севастополя. Фото: пресс-служба театра имени А. В. Луначарского

«ОТМЕНИТЬ» ГЛАВЫ «БЕСОВ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Что касается одного из самых популярных спектаклей театра - «Бесы» - «отменить» некоторые главы произведения из-за вероятных запретов будет попросту невозможно, иначе постановка утратит суть.

Для тех, кто не знаком с романом русского классика, объясним: важной частью произведения является девятая глава «У Тихона». В ней рассказывается, как один из главных героев - Ставрогин - снимал комнату, вместе с семьей, где проживала «девочка лет четырнадцати» (по другой версии – десяти. - Прим. Ред). С ней главный герой периодически оставался один на один. В один из вечеров произошло событие, за которое Ставрогин на протяжении всего произведения будет испытывать острое чувство вины.

- Это Достоевский. Роман написан 150 лет назад. И проблема, которая в ней поднимается, является важным событием в жизни главного героя. Именно невыносимый ужас от осознания содеянного подталкивает его к дальнейшим шагам. Это отправная точка, как без нее? - размышляет режиссер.

Главная идея спектакля "Бесы" - проблема попадания под влияние разрушительных идей и разобщенность семьи. Фото: пресс-служба театра имени А. В. Луначарского

По словам Григория Лифанова, даже если запретить такие спектакли, то само произведение никто не отменял - книгу можно взять в библиотеке и прочитать то, что пытался донести автор. А спорить с тем, что произведения Достоевского являются культовыми для каждого россиянина нельзя - они как минимум входят в школьную программу.

- Вообще в «Бесах» мы говорим о страшной трагедии, когда отцы и дети разобщены, когда молодые люди подпадают под обаяние разрушительных идей, заставляем задуматься над этим. И зрители воспринимают именно этот посыл - мы видим это в отзывах, - подчеркнул Григорий Лифанов.

"Бесы" - один из самых популярных спектаклей севастопольского театра. Одна из его особенностей - песни в жанре рэп, которые артисты исполняют самостоятельно. Фото: пресс-служба театра имени А. В. Луначарского

ПРИДЕТСЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ OXXXYMIRON*

Как было сказано ранее, одна из «фишек» «Бесов» - рэп. В трехчасовой постановке их несколько, а автор трех из них - недавно признанный в РФ иноагентом рэпер OXXXYMIRON*.

Как отмечает режиссер Григорий Лифанов, к 1 декабря, когда вступит в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», руководство театра внесет в спектакль коррективы.

- Мы - законопослушные граждане. Есть законодательство, которое принято, и мы будем существовать в его формате, - заключил Григорий Лифанов.

*Признан иноагентом на территории РФ.

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