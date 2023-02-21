Отдыхать в конце февраля 2023 года крымчане будут целых четыре дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе крымчан ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. В 2023 году главный мужской день приходится на четверг, а на пятницу - 24 февраля - перенесен один из январских праздничных выходных. Поэтому совсем скоро нас ждут длинные праздничные выходные - с 23 по 26 февраля.

Провести эти дни можно по-разному: кто-то планирует выспаться и уделить время семье, а кто-то нацелен на более активный отдых. Благо, в Крыму дефицита в развлечениях в эти дни не будет - жителей полуострова ждут концерты, интересные экскурсии и спектакли.

Рассказываем, как весело провести длинные февральские выходные в Крыму.

День защитника Отечества в 2023 году выпадает на четверг Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ЭКСКУРСИИ ПРОЙДУТ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ С 23 ПО 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Несмотря на то, что погода в феврале в Крыму не радует теплом, провести длинный праздничный уикенд можно не рискуя замерзнуть. Музеи и выставочные залы полуострова подготовили интересную программу выходного дня.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

С 23 по 25 февраля в музее-заповеднике «Херсонес Таврический проведут интерактивную экскурсию под названием «Великого отечества - великие сыны». Посетители смогут увидеть пушечные ядра византийского периода, а также познакомиться со знаменательными событиями разных эпох. Экскурсии проходят 23, 24 и 25 февраля в 9:00, 11:00, 13:00 и 15:00.

С 23 по 26 февраля в музее «Херсонес Таврический» также пройдет экскурсия «Защитники Отечества». В залах Античной и Византийской экспозиции гостям покажут скульптурные изображения, фрагменты воинской амуниции, оружия, а также расскажут о подвигах мужчин Херсонеса.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет несколько увлекательных экскурсий. Фото: chersonesos-sev.ru

Время проведения экскурсий в Античной экспозиции: в 10:00 и 14:00, в Византийской экспозиции: в 12:00 и 16:00.

КАКИЕ КОНЦЕРТЫ СОСТОЯТСЯ В КРЫМУ С 23 ПО 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

По случаю Дня защитника Отечества в Крыму состоятся несколько праздничных концертов.

Ялта

В Ялте в доме -музее Чехова пройдет мероприятие «На страже Родины». Солисты Крымской государственной филармонии исполнят песни разных лет, полюбившиеся русскому народу. В программу вошли «Смуглянка», «Черноглазая казачка», «Эй, гусар!», «Цветы России», «Есть на свете такая земля», «Севастопольский вальс», «Марш нахимовцев», романс Женьки из фильма «…А зори здесь тихие» и многие другие.

Концерт начнется 24 февраля в 16:00.Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

Феодосия

В Феодосии вокальный ансамбль «Джаз-Рандеву» Крымской государственной филармонии и военный оркестр Национальной гвардии России дадут праздничный концерт 25 февраля.

Мероприятие пройдет в отеле «Алые паруса» по адресу проспект Айвазовского, 47б. Начало в 17:00. Приобрести билеты можно в кассе дворца культуры «Чайка».

Симферополь

В крымской столице на праздничных выходных состоится сразу несколько концертов. Так, 22 февраля в Центре эстрадного искусства вокалисты Крымской государственной филармонии исполнят песни о защитниках нашей большой страны. Начало мероприятия в 15:00. Приобрести билеты можно в том числе и по «Пушкинской карте» в кассе и на официальном сайте филармонии.

23 февраля на сцене Музыкального театра выступят ведущие солисты и симфонический оркестр. Программа посвящена творчеству Александры Пахмутовой. Начало в 18:30.

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ НА ВЫХОДНЫХ С 23 ПО 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ

Провести культурные выходные можно и в театрах полуострова. Каждый из них подготовил обширную программу. Так, Крымский академический театр имени Горького в Симферополе ждет зрителей каждый праздничный вечер.

Провести длинные выходные можно, посетив культурные мероприятия, которых на полуострове будет много. Фото: Севастопольский театр имени Луначарского

23 февраля на сцене театра состоится спектакль «Любовь в стиле барокко», а 24 февраля зрителей ждут сразу две премьеры - комедии «Темная история» и «Сейчас или никогда». 25 февраля на сцене театра покажут пьесу «Женитьба Белугина», а 26 февраля - спектакли «Кавалеры» и «Фредди».

На сцене Севастопольского академического театра имени Луначарского тоже покажут интересные спектакли. Один из них - военная драма «Не бойся быть счастливым» по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». 24 февраля спектакль будет показан на большой сцене театра, а 26 февраля вернется на малую.

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