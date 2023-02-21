По традиции основная часть торжественных концертов и других мероприятий пройдет в столице республике – Симферополе. Фото: Архив "КП"

В этом году крымчан, как и всех жителей России, ждут длинные выходные в честь Дня защитника отечества. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений празднование пришлось отменить, зато в этом жителей полуострова ожидает насыщенная программа.

«Комсомолка» публикует программу мероприятий в День защитника Отечества 2023 в Крыму.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 2023 В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ

По традиции основная часть торжественных концертов и других мероприятий пройдет в столице республике – Симферополе.

Подготовка к 23 февраля начнется уже в среду. В этот день в городе запланировано несколько событий. Так, в Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара в 11 утра пройдет тематический патриотический час «Защитником быть – Родине служить». Школьники познакомятся с историей праздника, узнают о воинской доблести воинов Ильи Муромца, Александра Невского, Александра Суворова, о героическом пути армии.

По информации пресс-службы министерства культуры республики, мероприятие будет сопровождаться конкурсной программой, в которой ребята смогут проявить силу и выносливость, закалку и находчивость.

В этот же день в Симферопольской детской музыкальной школе №5 пройдет концерт «Нашим доблестным мужчинам». Школьники выступят для гостей с 15:30 до 16:30.

В День защитника Отечества в кинотеатре имени Шевченко состоится показ фильма «Папы против мам». Билет на сеанс можно будет купить за 200 рублей или оплатить по Пушкинской карте.

Кроме оффлайн мероприятий, администрация Симферополя проводит флешмоб «Защитникам Отечества». Для участия нужно разместить на своих страничках «ВКонтакте» видео с чтением стихотворений или исполнением песен и выложить с хэштегом #ЗащитникамОтечества_флешмоб.

СЕВАСТОПОЛЬ

Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля, будут проходить и в Севастополе на разных площадках. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этот день массовых уличных концертов не запланировано. Всему виной – введенный «желтый» уровень террористической опасности и последние атаки беспилотников.

Мини-концерты пройдут для военных семей участников СВО, однако празднование будет проходить в закрытом формате.

КЕРЧЬ

В городе-герое Керчи 22 февраля пройдет мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Это будет игровая развлекательная программа, содержащая веселые викторины, конкурсы и подвижные игры. Школьники узнают об истории праздника, примут участие в конкурсе рисунков «Отечества отважные сыны».Встреча запланирована в 14:00 в Центральной детской библиотеке имени Дубинина.

Также в этот день в городском центре культуры и досуга состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Воспитанники «Городского дома культуры» Керчи изостудия «Штрих» проведут выставку художественных работ.

В 15:00 23 февраля в КДК «Корабел» в фойе 2 этажа состоится ассамблея клуба «Добрых встреч», посвященная Дню защитника Отечества.

ЕВПАТОРИЯ

Накануне праздника в читальном зале юношеской библиотеки им. И. Сельвинского пройдет литературно-музыкальная программа «Я принес Отчизне славу!». Перед гостями выступит вокально-инструментальный ансамбль «Ренессанс» с песнями военных лет в исполнении Сергея Доркина и Аркадия Грабарского.

23 февраля сотрудники библиотеки семейного чтения в Евпатории проведут военно-патриотическую игру с учащимися младших классов. Библиотекари расскажут об истории возникновения праздника, об уважении и благодарности тем, кто защищал родную землю. Ребята примут участие в конкурсах «Армейский эрудит», «Сила духа и сила тела», «Солдатская кухня», «Марш-бросок» и других состязаниях.

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