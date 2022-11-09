Пять лет колонии за застреленного зайца: двоим крымчанам грозит реальный срок за незаконную охоту

Мужчины охотились на диких животных недалеко от села Камышинка. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Симферопольском районе задержали двоих жителей села Пожарское 26 и 27 лет за незаконную охоту на диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

При обыске у них в «‎Ниве» нашли тушку застреленного зайца. Мужчины признались, что отправились на охоту в поле, не имея на то соответствующего разрешения. Трофей к моменту задержания был всего один, да и то небольшой. Тем не менее, закон есть закон - уголовное дело по факту нарушения было возбуждено.

- Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота), - говорится в сообщении.

Мужчинам грозит наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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