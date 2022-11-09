«Джонни Депп не мусорит в лесу»: оригинальные билборды по защите окружающей среды появились в Судаке

Креативные билбодры установили на небольшом участке леса под Судаком. Фото: Злой Крымчанин/Вконтакте

Оригинальные билборды с призывом не мусорить и беречь лес от пожара появились под Судаком. Брать пример в вопросе защиты окружающей среды туристов призывают с голливудских звезд.

«Джонни Депп не мусорит в лесу, хотя тот еще хулиган», а «Энн Хэтэуэй не играет со спичками, хотя та еще горячая штучка». Такие креативные щиты установили на небольшом рекреационном участке площадью не больше 2 гектаров по инициативе местного лесхоза. Там решили, что традиционные плакаты с изображением леса и огня уже порядком поднадоели, и пора придумать что-то новое.

- Зачастую билборды «Берегите лес от пожара!» не воспринимаются, потому что уже намозолили глаза. Мы дали задание рекламному агентству сделать что-то оригинальное. Агитация должна привлекать внимание, - пояснил КП-Крым директор Судакского лесооохотничьего хозяйства Кирилл Решетников.

В природоохранном деле може можно быть оригинальными. Фото: Злой Крымчанин/Вконтакте

Пока таких креативных билборда в судакском лесу всего два. Но на будущий год лесхоз планирует продолжить внедрение оригинальных идей - использовать в качестве агитации детские рисунки или работы современных художников.

- Очень интересны агитационные баннеры на природоохранную тематику Рустама Усманова. Будем рассматривать возможность с ним связываться. У него оригинальные яркие желтые билборды,- рассказал директор лесхоза.

Кроме плакатов в лесхозе активно устанавливают в лесу урны, оборудуют места для отдыха, проводят беседы с туристами, и не без того - убирают за ними.

- Весь этот комплекс мер дает результаты: ежегодно снижается число лесных пожаров, новых несанкционированных свалок в лесу не появляется, а на места уже ликвидированных посетители больше не бросают мусор,- рассказал Решетников.

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