Волонтеры спасли краснокнижного курганника с открытым переломом, найденного на обочине дороги в Крыму

Хищника вовремя нашли на обочине дороги. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Краснокнижную больную птицу нашли волонтеры на обочине проезжей дороги в окрестностях Опукского заповедника.

- В начале ноября силами научного сотрудника Опукского заповедника и благодаря волонтерам, которые представляют Крымское отделение Союза охраны птиц России, удалось спасти самца курганника cветлой морфы, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Врачи сделали рентген-снимок. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Хищника пришлось вывозить за пределы Крыма, потому что курганнику здесь не смогли оказать нужную помощь. К спасению подключились волонтеры из Новороссийска. На материке молодого пернатого осмотрел врач-орнитолог, также сделали рентген. У птицы обнаружили поражение легких и застарелый открытый перелом кости левого крыла.

У курганника открытый перелом. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Сейчас пернатый находится под наблюдением волонтеров и проходит медикаментозный курс реабилитации. Птица будет жить.

Сотрудники заповедника отмечают, что в период осеннего пролета пернатые часто попадают в беду. В этом году специалисты уже встречались с хищными птицами, которые были ранены и выброшены людьми. Травмированные пернатые, брошенные на произвол, обречены на смерть. И шанс выжить у них появляется, когда их замечают на обочинах дорог. Среди хищников, которые могут попадаться на глаза людям, встречаются пустельга обыкновенная, сова ушастая, домовой сыч, а также краснокнижные сипуха и курганник.

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