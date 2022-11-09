Следком завел уголовное дело на жителя Севастополя, совратившего шестилетнего ребенка

Севастополец заключен под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком начал расследование уголовного дела против задержанного ранее 28-летнего севастопольца, совратившего шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что несколько дней назад житель коммунальной квартиры, оставшись наедине с шестилетней соседской девочкой в общем помещении коммуналки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, - говорится в сообщении.

Ребенок рассказал обо все родительнице, которая поспешила обратится в полицию. Мужчину быстро задержали. В настоящее время собирается база улик, на основании которой в суде будет возможно доказать вину злоумышленника. Пострадавшему ребенку оказывается помощь и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Севастополец заключен под стражу. Сейчас силовики проверяют возможную причастность мужчины к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

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