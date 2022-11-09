«Воды отошли, до больницы доехать не успели»: крымские врачи приняли роды прямо на обочине дороги

Фото: пресс-служба Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП

В Крыму врачам пришлось принимать роды прямо в автомобиле скорой помощи, сообщает пресс-служба Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП.

38-летняя жительница одного из сел Белогорского района ожидала рождения второго ребенка. Днем 28 октября у нее появились периодические тянущие боли в пояснице. Большого дискомфорта они не доставляли, потому особого внимания на них никто не обратил. Однако ночью, когда боли усилились и стало понятно, что это схватки, было решено вызвать «скорую».

На вызов с ближайшей подстанции выехала бригада в составе фельдшеров Оксаны Гудковой и Бориса Плаксина и водителя Александра Михальчишина. Специалисты осмотрели женщину и приняли решение везти ее до больницы, несмотря на вероятность того, что роды придется принимать в машине. Быстро подготовив будущую маму, бригада «скорой» приступила к транспортировке. Следом на своем автомобиле поехал ее муж.

– В дороге у роженицы отошли воды и начался потужной период. Автомобиль скорой медицинской помощи остановился у обочины и все подготовились к таинству рождения. Через 8 минут на свет появился замечательный малыш, который сразу обрадовал присутствующих пронзительным криком. Проведя необходимые манипуляции, ребенка передали счастливой маме. А водитель обрадовал взволнованного отца, сообщив о рождении сына, – рассказали в пресс-службе ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП».

Спустя полчаса маму с малышом передали под наблюдение медработников.

Отмечается, что на счету Оксаны Гудковой счету уже пять родовспоможений, тогда как для Бориса Плаксина это был первый опыт.

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