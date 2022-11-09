Движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября из-за ремонтных работ

12 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено Фото: Юлия МАРКИНА

12 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

– 12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами, – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершена надвижка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.

Напомним, утром 8 октября на мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. Погибли 4 человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей по уцелевшей ветке. Для большегрузов мост по-прежнему закрыт, доставить груз на Крымский полуостров можно тремя способами: по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы, на пароме или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

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