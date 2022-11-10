Банк РНКБ выдал 100 миллионов рублей автокредитов по действующим государственным программам

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Обновленная госпрограмма льготного автокредитования была запущена в июле 2022 года. Банк РНКБ с этого момента выдал в рамках этой госпрограммы кредиты на сумму больше 100 миллионов рублей.

Чаще всего клиенты банка пользуются программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - больше 70% от общего числа автокредитов с господдержкой. Средняя сумма, которую будущие автовладельцы берут взаймы у банка - 610 тысяч рублей, а общая цена транспортного средства - порядка 1 миллиона рублей в среднем.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ЛЬГОТНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Купить машину с помощью льготной госпрограммы могут семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (включая приемных, находящихся на попечительстве или под опекой). Также льгота распространяется на тех, кто приобретает авто впервые, и на работников государственных медицинских и образовательных учреждений. Программа также распространяется на автолюбителей, которые сдают свою машину в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in. При этом есть условия: автомобиль не должен быть старше шести лет, и нынешнему владельцу он должен служить не меньше года.

Отметим, что по государственной льготе можно купить марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Моторинвест (электромобили). В октябре в этот перечень также внесли машину марки Haval Jolion. Клиенты РНКБ, которые оформляли автокредиты с поддержкой от государства, чаще всего покупали транспортные средства Lada Vesta, Lada Granta, Нива.

- Благодаря мерам государственной поддержки увеличивается количество семей, которые могут приобрести новый автомобиль российского производства, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Программы льготного автокредитования неизменно пользуется высоким спросом у наших клиентов за счет существенных скидок на стоимость автомобиля, а расширение условий программ позволяет купить личный автотранспорт на максимально выгодных условиях.

КСТАТИ

Подать заявку на автокредит с господдержкой можно дистанционно без посещения операционного офиса — в мобильном приложении или на официальном сайте РНКБ. Там же клиенты найдут актуальную информацию по программам автокредитования. Те, кто не попадет под условия госпрограмм, могут рассмотреть собственные программы автокредитования от РНКБ - «Автостандарт» и «Автолайт».