«Хотят в ВДВ и морскую пехоту, но здоровье позволяет не всем»: как в Крыму проходит осенний призыв

Плановый призыв срочников продлится до 1 декабря Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 1 ноября стартовал плановый осенний призыв срочников на военную службу. К работе приступили 25 призывных и военных комиссий республики. Несмотря на проведение специальной военной операции, для призывников этом году ничего не поменялось - критерии отбора остались на прежнем уровне, а всего пополнят ряды новобранцев порядка 2,5 тысяч человек.

Будущая служба в рядах Вооруженных сил России, безусловно, волнительное событие в жизни каждого молодого человека. «Комсомолка» побывала в одном из крымских пунктов призыва - военном комиссариате Симферопольского района и города Алушта и лично убедилась - будущие солдаты находятся в боевом расположении духа и готовы отдать долг Родине.

НЕ ГОДЕН!

В военном комиссариате Симферополя с самого утра 10 ноября собрались призывники. Молодые люди спокойно ожидали своей очереди на медицинский осмотр. Как рассказал «КП-Крым» молодой человек по имени Даниил, к службе он не годен из-за плохого зрения - у него с детства дальнозоркость высокой степени.

В кабинете у окулиста, куда разрешили войти и журналистам, информация подтвердилась - парень не видит даже верхние две буквы на таблице проверки остроты зрения.

- Я по памяти, конечно, знаю, что это «Ш» и «Б», - смущаясь камер, ответил Даниил, - Но остальные буквы даже примерно не могу назвать.

Молодой человек по имени Даниил не годен к службе из-за плохого зрения - он не видит даже буквы "Ш" и "Б" на таблице у окулиста Фото: Ирина ГЕРЦ

Осмотр проводится тщательно, но недолго - можно управиться и за 5 минут. Как говорят медики военкомата, поток людей приучает к по-настоящему армейским условиям - иногда за день количество призывников достигает 80-ти человек.

Призывников осматривает невролог, терапевт и окулист Фото: Ирина ГЕРЦ

ОТПРАВЛЯТЬ НА СВО НЕ БУДУТ

Военный комиссар Симферопольского района и города Алушта Константин Качаров сразу предупреждает - этот призыв ничем не отличается от призывов предыдущих лет.

- У нас все бодро - парни приходят, анализы сдают. Количество призывников по сравнению с прошлым годом не изменилось. В зону спецоперации мы никого не отправляем - срочники будут проходить службу в частях на территории Российской Федерации, как и раньше, - подчеркнул военный комиссар.

Военный комиссар Константин Качаров заявляет: никакой речи об отправке срочников в зону СВО и быть не может Фото: Ирина ГЕРЦ

У призывников также есть возможность выбрать, в каких частях они хотят служить, но в пределах разумного. Такие вопросы молодым людям задают на военной комиссии.

- Многие хотят в ВДВ, в морскую пехоту, но категория годности по здоровью позволяет это не всем. Предлагаем альтернативы.

УЧИТЕЛЯМ И МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ - ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

После прохождения медосмотра крымчан, годных к службе в армии, отправляют на призывную комиссию. Первый вопрос: категория годности по здоровью. Именно это является решающим фактором, в какую часть распределят призывника. Будущих солдат спрашивают об уровне образования, месте работы, готовности служить в Вооруженных силах и пожеланиях насчет направления службы. Однако не все уходят с комиссии с повесткой.

- Мы даем отсрочку до 1 мая учителям: идет учебный процесс, незачем его прерывать. Пусть продолжают учить детишек. Также не подлежат призыву многодетные отцы. Это если не говорить о тех, у кого проблемы со здоровьем, - уточняет Константин Качаров.

Осмотр призывников проводится тщательно, чтобы выявить каждый возможный недуг Фото: Ирина ГЕРЦ

УКЛОНИСТАМ - БОЙ

На данный момент военные комиссариаты отмечают небольшое число уклонистов от армии.

- Уклонисты - это те люди, которые не являются по повестке. Иногда это происходит, потому что призывников нет по месту прописки - мы выясняем их нахождение через сотрудников полиции, а уже потом принимаем решение.

«Откосить» от армии с поддельной справкой о состоянии здоровья тоже не получится - все такие документы проверяются с особой тщательностью.

Плановый осенний призыв срочников на военную службу уже стартовал Фото: Ирина ГЕРЦ

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