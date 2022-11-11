«За две недели мой вес колебался от 40 до 47 кг»: откровения девушки, пять лет страдающей от булимии

Ирина до 19 лет не испытывала недовольства своей фигурой. Сказать честно, объективно толстой она никогда и не была. Фото: личный архив Ирины Герц

Название болезни говорит само за себя – больной может несколько дней почти ничего не есть, а потом сметать еду в огромных количествах. Такие циклы продолжаются постоянно.

На первый взгляд расстройство кажется безобидным – кто ни разу не «заедал» стресс, не совершал ночных «набегов» на холодильник и не откладывал обед во время аврала на работе?

Но реальность страшнее. По статистике у анорексии и булимии одни из самых высоких показателей смертности среди психологических заболеваний - до 20% больных, не получающих лечения, умирают. При этом только 60% людей, столкнувшихся с РПП, удается полностью излечиться.

А еще об этой проблеме не принято говорить. Часто больные предпочитают решать ее в одиночку и не говорить даже близким.

Корреспондент «КП»-Крым узнала на собственном опыте, чего стоит погоня за идеальной фигурой и через какие испытания нужно пройти, чтобы вылечить расстройство пищевого поведения. Публикуем ее историю от первого лица:

НАЧАЛО

Медиа-сфера упорно диктует свои правила. Стандарты внешности постоянно меняются, но шаблон «худой – значит красивый», прочно засел в умах большинства людей. Еще со школы многие сталкиваются с насмешками сверстников по поводу внешности. Поэтому с расстройствами пищевого поведения люди чаще всего сталкиваются именно в подростковом возрасте.

Хотя в моем случае было не совсем так. В 8-м классе я с трудом влезала в 44-й размер одежды. С 13-ти лет при росте в 164 см я редко весила меньше 65 кг и не отказывала себе в еде. Три гамбургера разом? Не вопрос. Круг пиццы с газировкой под сериал перед сном? Запросто. Торт? Несите два.

За пару лет Ирина похудела на три размера, но заработала существенные проблемы с питанием. Фото: личный архив Ирины Герц

Я росла в эпоху худых мальчиков с челками и девочек, фанатеющих по Биллу Каулитцу из Tokio Hotel. Мне нравились эмо-бои, которые не обращали на меня внимания. Но я не придавала этому значения. В школе у меня не возникало даже мыслей о похудении.

Это началось осенью 2012-го года, тогда мне было 19 лет. «Спусковым крючком» стала авария. Подушка безопасности при ударе «выстрелила» мне в лицо, я получила перелом носа. А еще разбила свою первую машину, на ремонт которой у меня не было денег.

Есть было тяжело из-за постоянно ноющего носа, да и не особо хотелось - я считала, что жизнь ужасно несправедлива ко мне. На фоне начавшейся хандры общаться ни с кем не хотелось. Через две недели неосознанной голодовки я поняла, что похудела и, о Боже, стала выглядеть гораздо лучше. Весы показывали 56 кг. Намеренно сбросить еще 3 не составило труда, ведь изображение в зеркале мотивировало.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Я решила начать вести «здоровый образ жизни» - отказалась от фастфуда и газировки, сладостей. Но почему-то цифра «53» прочно застыла на весах. Тем временем во мне проснулся азарт. А еще я познакомилась с парнем, которому очень нравилась моя худоба. Несмотря на эйфорию от влюбленности, меня в первую очередь волновало исключительно мое отражение в зеркале. Кстати, это первый звоночек - когда цель похудеть выходит за здоровые рамки, привычные вещи попросту перестают приносить радость.

Какое «умное» решение может принять 19-летняя девушка, чтобы похудеть дальше? Правильно, отказаться от еды. Мой дневной рацион сократился до пары чашек капучино и зеленого яблока. Позже я заменила капучино на черный кофе без сахара, ведь «лишние» 400 калорий были мне ни к чему. С такой диетой я употребляла от 100 до 300 калорий в день.

Я не знаю, как выдерживала это, но существовать мне так удавалось несколько месяцев. Весы показывали уже меньше 50 килограммов. Родители забили тревогу, но сдаваться я не собиралась и переехала жить к своему парню.

ПЕРВЫЙ СРЫВ

Если говорить о расстройстве пищевого поведения, то я бы не стала называть себя анорексичкой. Потому что большую часть той моей жизни бал правила она - булимия.

Мой первый срыв случился в январе 2013 года. С подругой мы пошли в кинотеатр, а после заглянули в кафе. Тогда мой вес составлял 46 кг, и я решила, что могу позволить себе «оторваться». Я заказала солянку, пирожки и, конечно же, торт.

А придя домой, обнаружила, что стала тяжелее на два килограмма. Два килограмма, которые я скидывала месяц! Дальше были шок, слезы и два пальца в рот.

Метод неправильного похудения работает именно так - вес уходит очень долго, даже если ничего не есть, но ощутимый привес (так называют увеличение веса) будет даже от одного огурца. Именно это приводит худеющих в агонию и заставляет губить себя с утроенной силой.

«ГОВОРИЛИ, ЧТО Я КРАСИВАЯ, ПОЭТОМУ ХУДЕЛА ДАЛЬШЕ»

Около года мне удавалось скрывать свои проблемы. Я врала друзьям, что занимаюсь спортом, врала родителям, что ем, и врала парню, что у меня все хорошо.

Когда цифра на весах достигла 43 кг, даже поклонник моей худобы заволновался. Дело лишь в том, что я ела. И ела много.

"Пик"РПП пришелся на 2014 год - тогда вес Ирины едва доходил до отметки в 40 кг. Фото: личный архив Ирины Герц

В этот период я почти постоянно находилась дома, так как училась на «заочке». Никто не знал, в каком аду я нахожусь.

Одержимость едой росла - я спускала на нее все деньги и иногда влезала в долги. На меня странно смотрели продавцы в супермаркете: худая девочка каждое утро с трясущимися руками скупает все чипсы и сладости. На такое сложно не обратить внимание. Меня даже спрашивали, как мне удается не толстеть, а я врала, что у меня большая семья и еда для них.

Кстати, несмотря на мою болезненную худобу, окружающие говорили, что я очень красивая. Тогда подобные комплименты были для меня доказательством, что я все делаю правильно и мотивацией к дальнейшему похудению.

«ЖИЛА РАДИ ЕДЫ И РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ОТ НЕЕ ИЗБАВЛЯТЬСЯ»

Так продолжалось еще три долгих года. Срывы у меня тогда возникали постоянно - около четырех раз в день я съедала все, что вижу, а потом шла вызывать рвоту. Но делать это становилось все сложнее. Горло постоянно казалось разодранным от пальцев и все время болело. На руках появились ссадины от зубов – неотъемлемый атрибут булимички.

Мой вес колебался от 40 до 47 кг, причем в период двух недель. Я не могла работать, мне не хотелось ни с кем общаться. Я жила ради еды. И ради того, чтобы от нее избавляться.

ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда мне исполнилось 23 года, случилось что-то вроде «кризиса среднего возраста». Началось переосмысление жизни. Я знала, что мне нужна помощь, но рассказать о происходящем было страшно и стыдно даже самым близким. Мои родители до сих пор не знают подробностей о том, в какую яму я добровольно себя загнала, а лучшей подруге я «исповедалась» лишь когда поняла, что способна из этого выйти.

Но осознание проблемы – лишь меньшая из зол. Сложнее всего принять факт того, что вес стремительно будет расти, а еще осознать, что это необходимо ради выживания - физического и морального.

Девушка отказывалась признавать проблему - она все равно считала свою фигуру недостаточно идеальной. Фото: личный архив Ирины Герц

Если при анорексии главная проблема - начать питаться, то при булимии - перестать избавляться от еды. На решение этой проблемы у меня ушло еще два долгих года.

Я срывалась. После каждого процесса «очищения от еды» обещала себе, что это в последний раз. Но их было сотни.

Дня «Х», когда ты резко уходишь в «завязку» и начинаешь здоровую жизнь, у меня не было. \

ПОМОГЛА ЛЮБОВЬ

Считаю, что избавиться от проблемы мне помогла любовь. Если точнее, то человек, который ценил в первую очередь меня, которому были безразличны мои стремительно прибавляющиеся килограммы. Он помог мне понять: я - это не только моя внешность.

Я никогда не обращалась к специалистам, возможно, это было ошибкой, и, возможно, тогда я не потеряла бы столько лет. Но только За последующий год я набрала 25 килограмм, 15 из которых мне потом удалось сбросить спортом. И вот уже более пяти лет я нахожусь в здоровом для меня весе - 55 кг, хотя, возможно, мне хотелось бы меньше. Но я больше никогда не вернусь в этот ад. Просто потому что боюсь, что я не справлюсь с этим снова. И мне больше не 20 лет, а свою молодость я в прямом смысле смыла в унитаз.

Я вообще считаю, что полного выздоровления не будет. Это как с запрещенными веществами - можно уйти в осознанную и долгую ремиссию, но ты всегда будешь в группе риска.

Людям, которые сейчас переживают подобные ужасы, я в первую очередь рекомендовала бы обратиться за квалифицированной помощью. Ее можно получить анонимно, если вы боитесь огласки. А еще избавиться от «не своего» окружения. Если вас не хотят видеть полными, больными, депрессивными - такие люди вам не нужны. У нас не будет второй жизни и другого тела, а достичь идеала невозможно. Нужно просто научиться жить с единственным, кто никогда не бросит - самим собой.

Сейчас Ирину мало волнует ее вес, ей гораздо важнее ментальное здоровье Фото: Ирина ГЕРЦ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер», доктор медицинских наук Тамара Ветрила:

Главная беда расстройств пищевого поведения - недостаточное внимание к ним. Мое видение - такие проблемы должны обсуждаться с самого раннего возраста, к ним нужно подключать в том числе и систему образования. И, конечно же, общаться с близкими.

Большинство пациентов уходят в такие крайности из-за отсутствия понимания в семье, в группе риска именно подростки. У нас большое количество неполных семей, где родители вынуждены много работать, а просто поговорить с детьми сил уже не остается. Ребенок замыкается в себе и у него возникают комплексы, которые могут перерасти в более серьезные расстройства.

Бояться обратиться за помощью к специалистам ни в коем случае не нужно. Без согласия самого обратившегося, на учет никого не ставят. Главное - понимание проблемы и желание ее исправить. Есть специалисты, которые работают дистанционно и анонимно. Если человек обратится за помощью вовремя, то есть очень большие шансы на его полное излечение.

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