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11 ноября 2022 14:30

Много цветов и венки от администрации президента: как выглядит могила Кирилла Стремоусова в Симферополе

Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Всю церемонию прощания и похороны семья чиновника решила организовать именно в Крыму.

Всю церемонию прощания и похороны семья чиновника решила организовать именно в Крыму.

Фото: Архив "КП"

В пятницу, 11 ноября, в Симферополе прошла траурная церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

Как удалось выяснить КП-Крым, после прощального отпевания его похоронили на центральном городском кладбище крымской столицы, хотя ранее место захоронения чиновника держали в секрете. Сейчас могила Стремоусов усыпана цветами, венками и прощальными записками от родственников и друзей.

Его могила находится недалеко от входа на кладбище

Его могила находится недалеко от входа на кладбище

Фото: Архив "КП"

Всю церемонию прощания и похороны семья чиновника решила организовать именно в Крыму. Траурное мероприятие с самого утра проходило в центре Симферополя - в соборе Александра Невского.

У могилы лежит множество цветов и венков от друзей и родственников

У могилы лежит множество цветов и венков от друзей и родственников

Фото: Архив "КП"

Ее посетили известные чиновники как регионального, так и федерального уровня. Например, проводить заместителя главы Херсонщины в последний путь пришел первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также в храме присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. Среди гостей на церемонии также был врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Напомним, заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии. По информации пресс-службы администрации области, авария произошла из-за неосторожности водителя грузовика. Президент наградил чиновника Орденом Мужества посмертно.

Кириллу Стремоусова было всего 45 лет. У него остались жена и пятеро детей.

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