В Крыму и Кабардино-Балкарии задержали банду, которая в ресторане ограбила бизнесмена на 1,5 млн рублей

Нападавших задержал отряд спецподразделения МВД по Республике Крым. Фото: Скриншот из видео Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму и Кабардино-Балкарии задержали банду, обвиняемую в разбойном нападении на предпринимателя. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа из пяти человек ворвалась в ресторан и начала угрожать мужчине, являющемуся индивидуальным предпринимателем.

Под угрозой силы, у него отняли личные вещи стоимостью 1,5 миллиона рублей. Также вымогатели требовали от бизнесмена вернуть им два миллиона рублей, которые он якобы задолжал.

В ходе оперативной работы силовики смогли установить личности пятерых членов банды. Задержания происходили одновременно в Крыму и Кабардино-Балкарии при силовой поддержке спецназа Росгвардии и ФСБ.

В домах у вымогателей нашли целый арсенал. Например, автомат АКС 74У, карабины «Сайга – 410К» и АК TG2, два травматических пистолета, которые преступники ловко переделали под боевое оружие, около 900 патронов и поддельное полицейское удостоверение. Кроме того, силовики нашли у разбойников шапки с прорезями для глаз и муляж гранаты Ф-1.

На банду завели уголовные дела сразу по нескольким статьям: ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ - разбой, совершенный и организованный группой, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ, а также использование поддельных документов. Теперь членам банды грозит от 8 до 15 лет колонии.

- Задержанным лицам предъявлены обвинения, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Ирина Волк.

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