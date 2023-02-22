Инвестиционные монеты: чем золото и серебро выигрышней валюты

Фото: предоставлено компанией «Золотой Монетный Дом»

Драгоценные монеты – один из набирающих популярность вид инвестирования. Однако при внешней простоте этот вариант вложений имеет свои важные нюансы и факторы, которые нужно учитывать. О том, как правильно инвестировать в монеты, на что обращать внимание, а также о рынке драгоценных металлов в целом рассказал вице-президент известного Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

- Алексей Викторович, что происходило на отечественном рынке драгметаллов в прошлом году? Чем запомнился 2022 год?

Фото: предоставлено компанией «Золотой Монетный Дом»

- Рекордными объемами сделок. Как вы знаете, в марте был отменен НДС на слитки. Потом НДФЛ для покупателей инвестиционного золота. Как итог – граждане купили больше 50 тонн желтого металла. Это рекорд за всю постсоветскую историю. Для сравнения – в прошлые годы частные покупатели приобретали порядка 3-4 тонн в год.

- Кроме слитков, вложиться в золото можно в виде инвестиционных монет. Какие особенности имеют подобные инвестиции? На какую доходность можно рассчитывать?

Фото: предоставлено компанией «Золотой Монетный Дом»

- Инвестиции в драгметаллы в физической форме - неважно, слитки это или монеты - это долгосрочная инвестиция. Мы своим клиентам рекомендуем горизонт планирования от трех лет. Я уже говорил про НДФЛ. Три года - это тот срок, когда рост золота будет ощутим даже при временных колебаниях курсов. Глобальный тренд цены золота неумолимо нацелен вверх. Если посчитать среднегодовую доходность желтого металла с момента отмены золотого стандарта (за 50 лет), то это 8,5% годовых. Это в валюте. В рублях доходность еще выше. Что касается инвестиционных монет, то они бывают отечественные и зарубежные. Современные или старинные. Есть и советские, например, знаменитый «Сеятель». С этой монетой связана большая новость: монета перечеканена в январе 2023 года в новом формате и новой пробе (999-й). Монета уже есть у нас в продаже. Прежней популярностью пользуются лидеры прошлых годов – Георгий Победоносец, царские золотые монеты.

Фото: предоставлено компанией «Золотой Монетный Дом»

- Есть ли особые требования к хранению золотых монет? Насколько они хрупкие, и есть ли риск снижения стоимости при случайном повреждении монеты?

- Золото высшей пробы - это мягкий металл, его можно мять буквально руками. Это накладывает определенные ограничения, монеты поставляются в специальных капсулах или запайках, и лучше их оттуда после покупки не доставать. Был случай, когда человек уронил монету на мраморный пол, образовался скол, и стоимость монеты пострадала.

- Расскажите, откуда вообще берутся монеты для инвестирования? Кто их изготавливает? Если брать непосредственно Золотой монетный дом, насколько у вас широка линейка для выбора?

- Монеты чеканятся на монетных дворах. В России их два государственных – московский и санкт-петербургский, плюс есть частные. Так же и за рубежом устроено, во многих странах. Линейка для выбора у нас очень большая. Помимо золотых Шахмат, мы заказываем чеканку линейки Лунаров - это приуроченные к символам восточного календаря серии монет. Сейчас это Год Кролика, а есть еще Бык, Тигр и т. д.

- Сфера финансов и инвестирования подвержена повышенному вниманию мошенников. Насколько вероятна встреча с аферистами при таком виде инвестирования? Как ее избежать?

- Действительно, иногда, достаточно редко, встречаются подделки инвестиционных монет. Есть способы, как определить их: взвешивание, обмер размеров, использование приборов типа спектрометр. Все это есть в Золотом монетном доме, мы тщательно проверяем подлинность и никогда не продадим подделку.

- Как давно Золотой монетный дом работает на рынке драгоценных металлов? Как возникла компания?

Фото: предоставлено компанией «Золотой Монетный Дом»

- Золотой монетный дом появился 10 лет назад в Москве. Вырос он из компании Калита-Финанс, которая предоставляла брокерские услуги. Были клиенты, которые хотели вкладываться не только в виртуальные активы – акции, облигации, но и получить на руки что-то весомое. Золото здесь выступает на первом месте. И чтобы удовлетворить интересы таких клиентов, был открыт Золотой монетный дом, который торгует золотом в физической форме инвестиционных монет. А филиал в Крыму был открыт в 2020 году.

- Санкций не боитесь?

- Уже семь лет как не боимся.

- В чем специфика вашей деятельности? Насколько для вас актуально использование цифровых технологий?

- Наша компания является дилером по продаже изделий из драгметаллов, и использование цифровых технологий для нас очень актуально. Есть вебсайт с множеством возможностей для клиентов. Есть приложения для андроид и для iOs, где есть и каталоги, и котировки актуальных курсов на биржах, и аналитика, и анонсы новинок. Это важные инструменты работы компании.

- Почему инвестирование в монеты сейчас становится все более востребованными?

- По нескольким причинам. В государстве сделана ставка на дедолларизацию экономики, это означает, что население призывают не покупать доллары и евро, как это было принято раньше, а вложиться в вечные ценности - в золото и серебро. Металлы добываются на территории России, и никакие санкции не могут повлиять на рынок. Поэтому был отменен НДС на слитки, и отменен НДФЛ. И инвестиционные монеты выглядят здесь более привлекательной инвестицией. Они не подпадают под систему ГИИС ДМДК, куда попадают слитки. На них нет никаких номеров, что дает анонимность. И второе - инвестиционные монеты более ликвидны, их всегда можно не только купить, но и быстро продать, а это тоже очень важно. Кроме того, постоянно растет цена на золото. Если мы посмотрим, сколько стоил грамм 999-й пробы 10-15 лет назад, то это было в районе 300-400 рублей, а сейчас цена более 4 тысяч.

- Какие сейчас тренды на рынке драгметаллов Крыма?

- Главный тренд прошедшего года - это то, что доступ к инвестициям в золото получили самые широкие слои населения. Как вы помните, сначала монетные дворы расширили ассортимент и развесовку Георгия Победоносца. Появились монеты совсем маленькие, 3,11 грамма, на нетолстый кошелек, такая монета стоит порядка 20 тысяч, и даже крымские пожилые люди получили возможность вкладываться в золото в его натуральном физическом виде. Тем более, у Золотого монетного дома очень комфортные цены и очень качественное обслуживание.

Кроме того, есть особенность торговли золотом в Севастополе. Здесь большая прослойка военных – бывших и нынешних, среди них очень популярны золотые монеты патриотической тематики.

Компания «Золотой монетный дом» представлена в Москве, Севастополе и в других городах России. Адрес офиса в вашем регионе можно посмотреть на сайте компании.

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