«Парализация наступила мгновенно»: крымчанка, оказавшаяся в инвалидном кресле после неудачного прыжка со скалы, рассказала, что помогло не отчаяться

Несмотря на инвалидность Анна Галкина ведет активный образ жизни и даже рискнула прыгнуть с парашютом. Фото: Анна Галкина

Жизнь 29-летней Анны Галкиной перевернулось почти пять лет назад. В июле 2018-го молодежь отдыхала на море возле поселка Юркино, что под Керчью. Развлекались прыжками со скалы в воду. Но для Анны такой отдых стал фатальным: после прыжка ее течением отнесло в сторону, и она ударилась головой о плиту на дне.

- Парализация руки и ноги наступила сразу же. Выйти самостоятельно из воды я уже не могла, - рассказала КП-Крым Анна Галкина.

В больнице у Анны диагностировали перелом пятого шейного позвонка. Его полностью удалили и вставили имплант. С тех пор девушка передвигается на инвалидной коляске.

До травмы девушка преподавала в школе информатику и технологию. Фото: Анна Галкина

ПОСЛЕ ТРАВМЫ ДРУЗЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ

Помочь восстановить двигательные функции не взялись ни в одной клинике мира. Но Анне удалось записаться на клинические испытания к израильскому нейрохирургу, который дает шанс на восстановление. Его исследования запланированы на 2025 год. Пока же ни одна из реабилитаций не улучшила состояние девушки.

- Понимание, что предстоит жить дальше и бороться пришло после первого года травмы. Первый год, конечно, был очень тяжелый, и морально, и физически. От меня отвернулись практически все друзья и знакомые, со временем не осталось никого… Когда у меня случилась травма, мой жених сразу пропал. С тех пор не видела его ни разу… Но у меня есть лучшая в мире поддержка - мама. Здесь, наверное, и не нужно лишних слов, - говорит Анна.

В прошлом девушка окончила Киевский педагогический университет. До травмы она работала в школе учителем информатики и технологии. Проводила компьютерные курсы по повышению квалификации для взрослых, а вечерами подрабатывала в такси.

До травмы девушка подрабатывала в службе такси. Фото героини публикации.

Сейчас Анна является сотрудником трех крупных онлайн-школ. Признается: работа помогает не отчаиваться. Чтобы идти дальше, девушка самостоятельно выучила языки и учила детей онлайн, преподавала программирование.

- Скажем так, это был мой старт. Наставники заметили мои старания и результаты, (я провела более 1,5 тысяч уроков), и поэтому руководство предложило мне руководящие должности. С тех пор я не преподаю больше, занимаюсь организацией учебных процессов, - говорит Анна.

«УЖЕ НЕ БОЮСЬ НИЧЕГО»

Инвалидная коляска не мешает девушке путешествовать и вести активный образ жизни. Спустя два года после травмы, Анна бесстрашно прыгнула с парашютом в Коктебеле.

- Решилась, практически не задумываясь. Уже ничего не боюсь, - улыбается крымчанка.

Спустя два года после травмы Анна прыгнула с парашютом. Фото: Анна Галкина

Сейчас Анна Галкина решила взять новую высоту. Она подала заявку на участие в конкурсе красоты и таланта среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса-2023», который осенью пройдет в Санкт-Петербурге.

Тринадцать лет назад керчанка во время учебы в техникуме уже становилась королевой красоты, и сейчас жаждет повторить свой успех.

- Если честно, большое желание победить. Это бы придало мне уверенности в себе, так как уже давно забыла, что могу быть привлекательной, - говорит Анна Галкина.

Во время творческого этапа конкурса девушка планирует продемонстрировать свой вокал. Однажды ей не хватило силы голоса, чтобы пройти отбор Шоу Талантов, зато уже будучи на коляске она не раз выступала на сцене в реабилитационных центрах.

Анна уже участвовала в конкурсах красоты и готова побеждать. Фото: Анна Галкина.

А вот к серьезным отношениям Анна, как сама признается, вероятно, еще не готова. Поступок молодого человека, бросившего ее после травмы, до сих пор отзывается в сердце недоверием и разочарованием.

- Недавно в моей жизни появился человек, который ко мне неравнодушен. Но так как я на коляске, не хочу никого обременять. Ухаживать за человеком, который не самостоятельный, – это тяжелый труд. Может быть, когда-нибудь приму это, но пока не готова создавать отношения, - с грустью замечает девушка.

Рассказывая о себе, Анна признается: она очень надеется, что ее история поможет другим поверить в себя и доказать, что в жизни возможно многое.

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