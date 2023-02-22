Копию британского линкора начали возводить в 2014 году. Фото: Александр Кирьяков\Tg-канал "Крымский репортаж Сандро"

Популярный крымский арт-объект - копию знаменитого британского линкора 17 века «Повелитель морей» - знают даже те, кто никогда не бывал в бухте Бугаз под Судаком. Корабль-музей был построен в 2014 году бизнесменом Виктором Скалетто. К сожалению, все оказалось не так гладко. Выяснилось, что документы на строительство не были оформлены должным образом, и объект признали незаконным.

Разговоры о возможном сносе популярного среди туристов объекта ходили еще в 2020 году, но тогда кораблю удалось, что называется, выстоять еще на пару лет. Кажется, теперь судьба арт-объекта решена. Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, копию линкора «Повелитель морей» должны снести до 30 июня 2023 года.

- Снос самовольно выстроенных объектов капитального строительства на территории муниципального образования городской округ Судак, сооружение имеет внешнее сходство с кораблем: на пляжной территории в районе земельного участка в селе Солнечная Долина, улица Бугазская, - говорится в тексте документа.

Демонтировать деревянное строение предстоит муниципальному бюджетному учреждению «Коммунхоз», а на эти цели выделено 4,5 млн рублей.

Стоит отметить, что подобное решение вызвало достаточно широкий общественный резонанс. Кто-то из крымчан разделяет мнение властей о том, что самовольную постройку необходимо снести.

- Бизнесмен построил будущий источник прибыли, пусть и с историческим подтекстом, не оформив разрешение. Вердикт логичен и понятен, - пишут крымчане.

А если он кому-то на голову упадет, то будут винить администрацию, что не снесли сразу, - отмечают пользователи соцсетей.

Однако с такой позицией не согласны не все.

- Зачем сносить такой объект? Он привлекает внимание, а внутри достаточно интересный музей.

- Очень жаль, человек душу вложил. Мы там неоднократно бывали, даже снимали видео внутри. Можно брать одежду, макеты оружия. Детям было очень интересно, - высказывают мнение жители полуострова.

НА ОДНОМ ЭНТУЗИАЗМЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ

С тем, что копия британского линкора была бы интересным арт-объектом в случае правильного оформления документов согласны и представители туристической отрасли. Как «КП-Крым» рассказала экскурсовод ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий» Мария Тяглова, законодательство при строительстве подобных достопримечательностей играет достаточно важную роль.

- Если человек, даже будучи большим энтузиастом, решает построить что-то на никак не оформленной территории, то вопросы возникнут в любом случае. Нужен диалог между творцом и местными властями, - говорит экскурсовод.

Тем не менее, по мнению Марии Тягловой, на данный момент ситуация с кораблем-музеем «Повелитель морей» весьма неоднозначна.

- Сейчас сам по себе объект не выглядит притягательным для туристов, на мой взгляд, он даже аварийный. Наши туристы могут видеть этот макет с борта теплохода, но выделить его визуально в качестве арт-объектов и достопримечательностей довольно сложно.

ИДЕЯ БЫЛА ХОРОШЕЙ

Мария Тяглова отмечает: нельзя не признать, что сама идея возведения такого линкора была хорошей. И в случае удачной реализации, это был бы существенный плюс как для судакского кластера, так и для Крыма в целом. По словам экскурсовода, чтобы подобные арт-объекты приносили пользу для культуры полуострова и привлекали как жителей, так и туристов, необходимо правильное оформление, в том числе и по законодательству.

- Человек вложил огромное количество труда в реализацию этой идеи. Поэтому в первую очередь нужен компромисс. Хоть мы на этот линкор экскурсии никогда не проводили, но планировали включить его в маршрут. Однако после осмотра стало понятно, что встроить его в существующие маршруты проблематично - неясно, что именно там предлагать отдыхающим, - отмечает Мария Тяглова.

СУД ВСЕ ЕЩЕ ИДЕТ

К сожалению, на момент публикации «Комсомолке» не удалось связаться с владельцем корабля Виктором Скалетто. Однако в своем личном блоге 21 февраля 2023 года бизнесмен отмечал, что продолжает борьбу за арт-объект.

- С октября в суде рассматривается дело по моему иску о признании незаконным постановления «о сносе самовольно выстроенных объектов капитального строительства...». Я уже который год бьюсь и доказываю, что корабль не является «капитальным строительством», что это арт-объект, - написал предприниматель.

По словам Виктора Скалетто, судебное разбирательство по данному вопросу все еще идет.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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