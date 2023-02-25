Аксенов назвал пиаром заявление Зеленского о подготовке к захвату Крыма

Аксенов подчеркнул, что Крыма и новых регионов России Киеву не видать как своих ушей. Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ готовятся к захвату полуострова.

Крыма и новых регионов России Киеву не видать как своих ушей, подчеркнул Аксенов. По его словам, ежедневные потери ВСУ «исчисляются сотнями», однако Киеву плевать на человеческие жизни.

– Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее глава Крыма рассказал, что создание оборонительной линии в Крыму – это его инициатива, которая была поддержана президентом РФ. О том, что в Крыму ведутся фортификационные работы, стало известно в ноябре прошлого года. 1 февраля Аксенов доложил президенту, что строительство укреплений на полуострове планируют завершить в апреле.

В начале февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие в случае атаки на Крым. По его словам, ответ будет немедленным и крайне жестким, по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аксенов заявил, что создание оборонительной линии в Крыму поддержано федеральными властями

Эта мера носит превентивный характер (подробнее)