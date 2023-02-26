В Крым заглянула весна: синоптики обрадовали прогнозом погоды в конце февраля

По всей территории Крыма в ближайшие дни будет сохраняться теплая, но ветреная погода без осадков. Фото: Архив "КП"

В конце недели в Крым пришла настоящая весна. Отметки термометра уже второй день показывают плюсовую температура выше 10 градусов по Цельсию! Как сообщают в пресс-службе регионального гидрометцентра, 26 февраля воздух на полуострове прогреется до +16 градусов.

Так, по данным метеорологов, по всей территории Крыма в ближайшие дни будет сохраняться теплая, но ветреная погода без осадков.

- Однако ночью в отдельных районах все же возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 10-15 метров в секунду, ночью и утром местами 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…9, днем +12…17, в горах +6…11, - отметили синоптики.

На следующей неделе на полуостров придет календарная весна. По прогнозам синоптиков, в прошлом году март не радовал своим теплом, на улицах лежали сугробы снега, а холодный ветер сбивал с ног. Однако в этом году начало первого месяца весны не разочарует крымчан и гостей полуострова. Температурные показатели будут близки к средним за последние пять лет - от +1 до +6 градусов. При этом в 20-х числах месяца столбики термометра покажут от 14 до 16 градусов тепла! Но будут и холодные дни с минусовой температурой до 5 градусов Цельсия.