Приумножаем доходы: как крымчанам заработать на вкладах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Копить деньги дома – метод малоэффективный. Во-первых, велик соблазн потратить часть налички, которая всегда под рукой, а во-вторых, сбережения постепенно обесценивает инфляция. Намного удобнее и выгоднее делать накопления на банковских вкладах. В особенностях этих финансовых инструментов разбираемся вместе с ПСБ.

Вклады – хороший источник пассивного дохода. Чтобы деньги работали на вас, нужно определиться с целями – например, вы копите на «подушку безопасности» или же на руках уже есть хорошая сумма, которая в ближайшее время точно не понадобится. В первом случае лучше выбирать гибкий накопительный счет с возможностью пополнения и снятия средств, а во втором – депозит на долгий срок с более высокой ставкой. Кстати, посчитать примерный доход от вклада можно на сайте банка. Нужно указать сумму, которую вы планируете внести, и калькулятор рассчитает, сколько денег вы заработаете в конце срока.

КОПИМ НА «ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ»

Например, преподавательница в вузе Светлана с зарплатой в 45 тысяч рублей хочет накопить как минимум 100 тысяч рублей за год-полтора. Сделать это просто, открыв накопительный счет «Про запас»*, который можно пополнять и снимать с него деньги без потери процентов. Начисляется доходность на счет ежемесячно.

Светлана раньше не была клиентом ПСБ. Для новых вкладчиков в банке предусмотрен бонус: в течение первых двух месяцев доход по счету составит 9% годовых, а далее - 4%. Например, если Светлана перевела на сберегательный счет 10 тысяч рублей и ежемесячно пополняет его на 5 тысяч рублей, то через полтора года у нее будет 103 277 рублей, из них 3 277 — сумма, начисленная по процентам. Такой способ накоплений дисциплинирует. Можно настроить автоматическое списание определенной суммы на счет в день зарплаты. Кроме того, ускорить процесс поможет списание процента от суммы каждой покупки. Например, если вы решили переводить по 10% с каждого чека, то при потраченных 500 рублях перевод в «копилку» составит 50 рублей.

ПРЕУМНОЖАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Рассмотрим другой пример: у менеджера Евгения есть 200 тысяч рублей и он не знает, как лучше распорядиться этими деньгами. Крупные покупки в ближайший год он не планирует и хочет защитить накопления от инфляции. При этом на депозите в ПСБ у Евгения уже есть больше 100 тысяч рублей. Деньги он вложил пять месяцев назад. В этом случае мужчине будет выгодно открыть вклад «Сильная ставка»**. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено, зато есть возможность получить до 8% доходности. Рассмотрим такой пример: в декабре 2022 года Евгений вложит 200 тысяч рублей на два года. По итогу в декабре 2024-го он получит 228 438 рублей, из которых 28 438 – прибыль по вкладу.

Иногда возникают ситуации, при которых накопленные деньги нужно снять со счета хотя бы частично. К примеру, у пенсионера Валерия есть сбережения на сумму в 150 тысяч рублей. Он хочет получать от них доход и сохранить возможность снять часть средств. В таком случае он может открыть вклад «Мой доход»*** со ставкой до 7,15% годовых. За год 150 тысяч превратятся в 161 257 рублей. Одно из главных преимуществ вклада «Мой доход» - клиент может досрочно расторгнуть договор через три месяца с момента открытия депозита. В таком случае вкладчик получит половину доходности за фактический срок размещения. Например, Валерий заключил договор на год, но хочет забрать вложенные деньги спустя полгода. Доходность по вкладу за шесть месяцев составила 5132 рублей, а на руки пенсионер получит основную сумму, которая была размещена на депозите и 2566 рубля в качестве дохода. Для сравнения – большинство банков в этом случае вернут доход по минимальной ставке «до востребования», которая не превышает одного процента.

КСТАТИ

Интерес крымчан к открытию вкладов растет, и все больше жителей полуострова понимает, что это хороший источник стабильного дохода.

«ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам, и среди клиентов в Крыму мы отмечаем большой интерес к сберегательным продуктам. Люди используют банковские финансовые инструменты для хранения свободных средств, что обеспечивает им гарантированный доход и позволяет эффективно планировать бюджет. Наши консультанты помогают клиентам определиться, как разместить средства – на вкладе или накопительном счете, а также подбирают оптимальный по доходности и срокам продукт исходя из потребностей обращающихся», - отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

* Накопительный счет «Про запас». Ставка 9% применяется к новым клиентам – не имеющим и не имевшим в ПАО «Промсвязьбанк» накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней (включительно) до даты открытия накопительного счета «Про запас», или клиентам, у которых суммарный остаток на всех действующих и закрытых накопительных счетах в ПАО «Промсвязьбанк» (в том числе, на ранее открытом счете «Про запас») на момент открытия накопительного счет «Про запас» в течение 90 календарных дней, предшествовавших дате открытия нового накопительного счета «Про запас», ни в один из дней не превышал 1 000 рублей. Новый клиент может открыть в Банке только 1 (Один) Счет с указанной в первые два месяца действия Счета ставкой. На открытие Счета по Базовым процентным ставкам – 4% годовых - ограничения по количеству Счетов отсутствуют. Базовые процентные ставки действуют для клиентов, не относящихся к Новым клиентам с даты открытия счета, а также для Новых клиентов с 3-го месяца действия Счета. По окончании первых двух месяцев действия ставок для Новых клиентов, начисление и выплата процентов производятся по Базовым процентным ставкам, действующим в Банке на дату окончания указанного периода.

** Вклад «Сильная ставка» можно открыть на 181, 397, 731 и 1098 дней. Минимальная сумма вклада от 100 000 руб. Вклад доступен к открытию по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Сумма по повышенной ставке рассчитывается как разница между совокупной (общей) суммой денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента (в том числе накопительных и к которым выпущены банковские карты), депозитных счетах, открытых в Банке в момент открытия вклада с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). базовая ставка начисляется на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую начисляется повышенная ставка.

*** Вклад «Мой доход» можно открыть на 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Максимальная процентная ставка до 7, 15% применяется с учетом надбавки 0,15% при открытии вклада от 100 000 рублей на срок 1098 дней посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile. Надбавка предоставляется или всем клиентам, не открывавшим ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года. Надбавки для пенсионеров 0,10% предоставляются при размещении вклада клиентам-физическим лицам, достигшим возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет на дату открытия вклада. 0,10 % годовых составляет надбавка для зарплатных клиентов. При предоставлении клиенту одновременно несколько надбавок – предоставляется надбавка, максимально увеличивающая ставку по вкладу.