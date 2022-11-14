Трех моряков из Керчи задержали в Египте за перевозку судном трамадола

В трех таких морских контейнерах в порту Египта обнаружили запрещенный ко ввозу в страну трамадол Фото: Александр ГЛУЗ

Трех керченских моряков судна «Soya» задержали в Египте. Экипаж, в составе которого пятеро россиян и трое болгар, арестовали в порту Александрии. Как сообщает Российский профсоюз моряков, во время выгрузки контейнеров с судна в трех из них оказалось 28 тонн трамадола (сильнодействующий опиоидный синтетический анальгетик, применяемый при хирургических операциях и запущенных формах онкологии). Египетские власти заявили, что препарат запрещен к ввозу в страну. Моряков, среди которых керчане Сергей Еремизин, Сергей Бутвенко и Алексей Погребняк, взяли под стражу и держат в полицейским участке.

- Близкие до сих пор не могут выйти на связь с членами экипажа и местными властями и понять степень обоснованности этого заключения под стражу,- сообщили в профсоюзной организации моряков.

За помощью профсоюз моряков обратился в МИД России. Внешнеполитическое ведомство призвали организовать посещение задержанных россиян консулом. Однако, как рассказала КП-Крым супруга кока Алексея Погребняка - Оксана, представителям МИД пообщаться с моряками до сих пор не удалось. При этом с дня задержания прошло уже десять дней.

- На сегодняшний день новой информации нет, на связь экипаж не выходил, консулы к ним не попали, - рассказала Оксана Погребняк.

В российском профсоюзе моряков считают, что арест команды судна «Soya» - чрезмерная мера, даже в том случае, если ввоз препарата в страну запрещен. Ответственность за законность перевозки груза несет грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна. Моряки же обеспечивают исключительно его сохранность.

- С учетом того, что, как утверждается, груз находился в контейнерах, которые обычно заперты и опломбированы, у экипажа нет доступа к их содержимому,- отметили в РПСМ.

В профсоюзе отмечают, что обычно в морской практике в таких случаях следует арест судна. Члены экипажа при этом могут находиться на борту, но не имеют права покинуть его до тех пор, пока вина или невиновность моряков не будут установлены. В РПСМ уверены, что ситуация требует внимания МИДа.

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