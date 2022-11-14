Мертвый дельфин, найденный под Севастополем, оказался не из дельфинария «Флиппер»

Специалисты обнаружили мертвого дельфина на пляже в районе села Осипенко вечером 14 ноября. Фото: Михаил Развожаев, t.me/razvozhaev

В мертвом дельфине, обнаруженном на пляже под Севастополем, опознали одну из афалин дельфинария «Flipper», выпущенных в море 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Института биологии южных морей.

– По предварительным данным найденный на пляже в районе села Осиповка мертвый дельфин - один из тех, кого с 3 ноября ищет весь Севастополь. Ветеринар-тренер Карадагской научной станции Дарья Цветкова опознала афалину Зою по фотографии, – говорится в сообщении.

Напомним, специалисты обнаружили мертвого дельфина на пляже в районе села Осипенко вечером 14 ноября. По информации губернатора Михаила Развожаева, на месте работают все необходимые службы, в частности, полиция, ветнадзор и специалисты Севприроднадзора.

Причины смерти дельфина будут установлены после вскрытия.

– Дополнительную информацию ждем от Дарьи Цветковой уже с места. Специалист Карадагской научной станции, которая очень хорошо знает выпущенных из дельфинария «Флиппер» афалин, в срочном порядке приехала в Севастополь, – добавили в пресс-службе Института биологии южных морей.

Вечером 2 ноября севастопольцев потрясло вопиющее событие - четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе, выбросили в открытое море. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы: несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. Млекопитающие долгое время беспомощно зависали на месте, бились и пытались бросаться на бетонные плиты, пребывая в шоке, но их все равно буквально отправили на верную смерть.

Полиция Севастополя позже возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ситуацию взял на контроль взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин и прокуратура региона. Как ранее стало известно «КП-Крым», директор дельфинария Flipper мог решиться на бесчеловечный поступок из чувства мести - афалин Степу, Тошу, Майю и Зою у него планировалось забрать через суд.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей продолжать поиски пропавших афалин, особенно с береговой линии.

ОБНОВЛЕНО: Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре дельфина установила, что афалина не из дельфинария «Флиппер», это не Зоя. Подробности обещают сообщить позднее.

Поиски дельфинов продолжаются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Севастополе владелец дельфинария выбросил афалин, проживших 10 лет в неволе, в открытое море

Михаил Развожаев: владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море Севастополя четырех афалин (подробнее)

Работают в две смены: как севастопольские волонтеры и рыбаки ищут выброшенных в море дельфинов

В поисках выброшенных в море в Севастополе дельфинов принимают участие 12 волонтеров и рыбаки (подробнее)