Доступная среда для каждого: банки создают дистанционные сервисы и развивают культуру сбережений

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Некоторая сумма, накопленная на «черный день» в размере двух-трех зарплат придает уверенности. И если вдруг вас уволят, потребуется срочно вылечить зуб или отремонтировать машину, занимать у друзей не придется. Итак, накоплена хорошая «подушка безопасности». Но если вы выбрали для хранения сбережений собственную шкатулку или коробку, есть плохие новости. Первое и самое банальное - если воры залезут в квартиру, они могут украсть ваши накопления. Второе - деньги со временем обесцениваются, и этот процесс закономерно происходит каждый год.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. По данным Росстата, уровень инфляции в нашей стране в 2021 году составил 8,4%, а в 2022 - уже 11,94%. Это значит, что снизился и уровень покупательской способности. Если год назад на 10 тысяч рублей вы могли купить некий набор продуктов на неделю, несколько раз пообедать в кафе и, условно, купить футболку на распродаже, то сейчас из-за инфляции тот же набор услуг и продуктов подорожал на 1194 рубля за год. Так что, придется либо отказаться от одного похода в ресторан, не купить желаемую вещь или же увеличить уровень дохода.

В случае со сбережениями это работает точно также. Инфляция «съедает» часть накоплений, а ведь вы приложили немало сил, чтобы заработать те самые 5-10 тысяч, которые за год просто обесценятся. Чтобы сохранить и приумножить свой капитал, нужно рационально подходить не только к тратам, но и к методу сбережения накопленного. И один из самых эффективных инструментов - банковские вклады. Риск при этом минимальный: даже если с кредитным учреждением, куда вложены деньги, что-то случится, государственное Агентство по страхованию вкладов возместит ущерб.

Накопления лучше сегментировать. Одну часть положите на гибкий вклад, который можно пополнять и снимать часть средств при необходимости. Да, процент по такому депозиту будет немного ниже, чем по другим банковским продуктам, зато это дает возможность гибко распределять деньги. Вторую часть накоплений, которая точно не понадобится в течение 6-12 месяцев, эксперты рекомендуют положить под более высокий процент. Например, в крымском банке РНКБ можно открыть вклад «Максимальный» под 5,15%, где недоступно пополнение и снятие средств. В пополняемом вкладе «НаКопи» деньги будут всегда «под рукой», но и ставка годовых чуть ниже — 4,5%.

Кстати, для оформления вклада не обязательно посещать офис финансового учреждения. Открыть депозит можно прямо из дома, используя мобильное банковское приложение или интернет-банк. Особенно дистанционное банковское обслуживание необходимо людям, которые испытывают трудности в передвижении. Сейчас без посещения офиса банка можно оплатить коммунальные услуги, налоги, штрафы, пополнить счет мобильного телефона или перевести средства с одной карты на другую.

Клиенты, у которых есть проблемы со зрением, могут также пользоваться мобильным приложением банка. Например, с помощью экранного увеличения. В мобильном приложении РНКБ интерфейс главного экрана упрощен: на нем расположены иконки и кнопки с самыми востребованными финансовыми услугами.

Люди с особенностями здоровья могут осуществлять большинство финансовых операций онлайн. Чтобы расширить линейку услуг, инклюзивный клиент может подписать макси-оферту в отделении банка, и позже для дистанционного обслуживания будет достаточно неквалифицированной электронной подписи.

Банковские продукты для клиентов с ограниченными возможностями здоровья постепенно становятся доступнее не только в цифровом виде, но и при обслуживании в офисе. Так, офисы банка РНКБ оборудованы для людей с инвалидностью. Клиенты, которые самостоятельно не могут зайти в офис, могут нажать перед входом кнопку вызова персонала, и им помогут. Люди, передвигающиеся на колясках, поднимаются по пандусу. Кроме того, сотрудники банка знают правила общения с инклюзивными клиентами и готовы оказать им нужную помощь при посещении офиса.

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