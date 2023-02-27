Керченские моряки с судна Soya вернулись домой после четырех месяцев ареста в Египте

Моряки оказались заложниками внутренних разбирательств между грузоотправителем и грузополучателем. Фото: Александр Рубцов

Керченские моряки с судна Soya вернулись домой после почти четырехмесячного пребывания под арестом в Египте. Об этом сообщил технический инспектор труда Российского профессионального союза моряков Александр Рубцов.

Напомним, экипаж задержали при разгрузке судна в порту Александрии 4 ноября. При выгрузке контейнеров в трех из них обнаружили 28 тонн трамадола – сильнодействующего опиоидного синтетического анальгетика. Египетские власти заявили, что препарат запрещен ко ввозу страну.

Позже шестерых членов экипажа, среди которых россияне и трое граждан Болгарии, отпустили. Под арестом остались капитан Сергей Еремизин и старший помощник Сергей Бутвенко из Керчи. Египетский суд несколько раз продлевал им срок ареста, при этом обвинения морякам так и не были выдвинуты.

В конце прошлой недели стало известно, что адвокату Российского профсоюза моряков удалось добиться освобождения капитана и старпома. Суд в Египте удовлетворил поданную им апелляцию.

По словам Александра Рубцова, сначала моряки прибыли в Москву, где прошли все необходимые процедуры, после этого отправились домой.

- Сегодня ночным поездом старпом и капитан прибыли в Керчь. Обвинение им так и не было предъявлено. Как и предполагалось, моряки оказались заложниками внутренних разбирательств между грузоотправителем и грузополучателем, - передает слова Александра Рубцова пресс-служба РПСМ.

Ранее в профсоюзе моряков неоднократно заявляли, что арест команды судна Soya чрезмерная мера, так как ответственность за законность перевозки несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна. Экипаж же отвечает за сохранность груза.

В подобных случаях в морской практике обычно следует арест судна. Члены экипажа остаются на бору, но не могут покинуть судно, пока их вина или невиновность не будет доказана.

По словам Александра Рубцова, за время нахождения под арестом керченские моряки сильно похудели, кроме того нуждались в квалифицированном медицинском осмотре. Однако добиться обследования в специализированной клинике Египта адвокатам не удалось.

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