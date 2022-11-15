Экс-замдиректора феодосийского интерната, напавшего на подростка-инвалида, осудили на три года условно

Уголовное дело было возбуждено по сообщению, опубликованному в сети Интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего заместителя директора школы-интерната в Феодосии, напавшего на подростка-инвалида прямо во время занятия, осудили на три года условно. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, 19 мая этого года подсудимый в якобы воспитательных целях применил насилие к 16-летнему ученику, схватив его за руки и повалив на пол. Инцидент попал за видеозапись, которая разошлась по соцсетям и собрала большое количество негативных комментариев.

- Уголовное дело было возбуждено по сообщению, опубликованному в сети Интернет, выявленному в ходе мониторинга. Суд с учетом собранных следствием доказательств и по результатам судебного разбирательства пришел к выводу о виновности подсудимого, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 6 месяцев, - говорится в сообщении.

Кроме того, подсудмиого лишили права на шесть месяцев заниматься педагогической деятельностью.

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